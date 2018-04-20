Die Zeit: Ялтинский форум объединил левых и правых политиков Германии

Немецкие левые и ультраправые политики могут быть не согласны во многих вопросах, но в отношении России они сошлись. Как пишет газета Die Zeit, это отчётливо проявляется именно сейчас, когда представители АдГ и Левой партии собираются в Крыму на Ялтинский международный экономический форум в поисках более интенсивного сотрудничества с Москвой — многие уже не впервые.

На первый взгляд, у «Альтернативы для Германии» и Левой партии не так много общего, пишет немецкая газета Die Zeit. Правые популисты часто настраивают своих сторонников против беженцев, левые выступают против расизма. Однако когда дело касается России, обе партии проявляют значительное сходство, и особенно хорошо это заметно сейчас, на «аннексированном» Россией полуострове Крым, утверждает издание.

В этот четверг на южном побережье Крыма, в Ялте, начинается один из четырёх крупнейших российских экономических форумов, сообщается в статье. Ялтинский международный экономический форум финансируется президентом Владимиром Путиным и направлен на привлечение западных инвесторов, уверяет немецкая газета.

Проблема заключается в том, что из-за санкций компаниям из ЕС запрещено заниматься бизнесом в Крыму. Турфирмы также не могут организовывать туда поездки. Российское правительство давно пытается обойти санкции с помощью «целенаправленной лоббистской работы» и достигло разных успехов в разных странах ЕС, пишет Die Zeit. Так, в Германии приглашение поучаствовать в форуме приняли представители лишь двух партий — Левой и АдГ.

Маркус Фронмайер из АдГ хочет поговорить в Крыму о том, как можно сделать экономическое сотрудничество между Германией и Россией более интенсивным. Для этого он призывает к отмене антироссийских санкций. Несколько его коллег, вместе с ним отправившихся в Крым, отмечают, однако, что планировали свои поездки как частные лица. Также в Ялту прибыли представители Левой партии, руководство которой осведомлено об этой поездке, но не пожелало её комментировать. Андреас Маурер из немецких левых намерен заняться в Ялте поиском решений общественно-политических проблем.

Как сообщается в статье, многие из немецких политиков, участвующих в Ялтинском экономическом форуме в этом году, уже не впервые совершают поездки в Крым, вызывая тем самым немало споров и провоцируя критику в свой адрес.

Впрочем, для Маркуса Фронмайера посещение Крыма в 2016 году, когда он участвовал в создании объединения молодёжи АдГ и молодёжной организации Путина, прошло без негативных последствий, отмечает Die Zeit. Напротив, в результате он организовал работу Германского центра евразийских исследований и устраивал для других политиков АдГ поездки на восток Украины.

Фронмайер рад тому, что Левая партия поддержала АдГ на Ялтинском форуме. По его словам, не имеет значения, благодаря участию какой именно партии произойдёт нормализация отношений с Россией, отмечает Die Zeit.