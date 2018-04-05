УП: российских судей обвинили в «аннексии Крыма»

Ассоциация конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов, в которую входят Грузия, Украина, Литва и Молдавия, согласовала общую позицию по вопросу привлечения судей Конституционного суда России к ответственности за «создание предпосылок для аннексии Крыма». Как пишет «Украинская правда», ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против судей Конституционного суда России за их участие в «осуществлении агрессии против Украины».
Ассоциация конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов (BBCJ) согласовала общую позицию по вопросу привлечения судей Конституционного суда России к ответственности за «создание предпосылок для аннексии Крыма». Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении «Украинской правды».
В декларации подчёркивается: BBCJ проинформирована, что 6 марта 2018 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против судей Конституционного суда России за их участие в «осуществлении агрессии против Украины».
Также в документе отмечается постановление парламента Грузии о грубом нарушении прав человека «на оккупированных Россией территориях Абхазии и Южной Осетии».
Кроме этого, ассоциация приняла во внимание декларацию парламента Молдавии об отзыве российских военных сил с территории страны.
Издание отмечает, что на основе принципов, провозглашённых в декларации о создании BBCJ, подчёркивается, что «оккупация Россией территорий Украины, Грузии и Молдавии» является серьёзным нарушением международного права и актом агрессии, который неоднократно осуждали Генассамблея ООН и ПАСЕ.
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