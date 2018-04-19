Обозреватель: сын Че Гевары пополнил базу «Миротворца»

05:07
«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» стал лидером проката за выходные
Российская комедия режиссёра Ильи Куликова «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» собрала в России и СНГ 245,8 млн рублей по итогам выходных и сохранила лидерство в прокате.
04:50
СМИ сообщили о планах властей Венеции ввести новый налог для туристов
Власти Венеции намерены ввести новый налог для прибывающих в регион туристов — tassa di sbarco — что в дословном переводе означает: «плата за возможность сойти на берег».
04:33
В США лев напал на сотрудника парка дикой природы
В парке дикой природы американского штата Северная Каролина от полученных в результате нападения вырвавшегося из загона льва скончался стажёр.
04:18
Прогуливавшаяся в Израиле женщина обнаружила древнеримские бюсты
Жительница израильского города Бейт-Шеан во время прогулки обнаружила два бюста римской эпохи, возраст которых составляет около 1,7 тыс. лет.
04:00
Володин назвал число внесённых в Госдуму законопроектов
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что за всё время работы нижней палаты российского парламента на рассмотрение депутатов было внесено более 27 тыс. законопроектов.
03:43
Цискаридзе ответил на вопрос о разнице балетных школ Москвы и Петербурга
Народный артист России, артист балета Николай Цискаридзе в интервью РИА Новости заявил, что разницы между балетными школами Москвы и Санкт-Петербурга нет.
03:27
В результате стрельбы в США погиб ребёнок
Жертвой стрельбы в американском штате Техас стала семилетняя девочка, сообщает ABC13 со ссылкой на местную полицию.
03:09
В Роспотребнадзоре предложили использовать в школьных столовых йодированную соль
Роспотребнадзор разработал проект постановления главного санитарного врача России, в случае утверждения которого в столовых школ и техникумов будет использоваться лишь йодированная соль.
02:54
Кузнецова рассказала о поиске родственников вывезенных из Ирака детей
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о процессе поиска родственников детей, которые были эвакуированы из Ирака.
02:34
Умер замминистра транспорта России Сергей Аристов
Статс-секретарь — заместитель министра транспорта России Сергей Аристов скончался на 64-м году жизни.
02:18
Трамп вспомнил Обаму, говоря о необходимости возвести стену на границе с Мексикой
Американский лидер Дональд Трамп вновь напомнил о необходимости построить стену на южной границе США для обеспечения безопасности. При этом он упомянул забор, сооружённый вокруг участка экс-президента страны Барака Обамы.
02:03
Шойгу поздравил военных с Новым годом и отметил боеспособность армии России
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих страны с наступающим Новым годом. При этом глава оборонного ведомства отметил боеспособность российской армии.
01:48
Парковка в Москве с 31 декабря по 8 января будет бесплатной
Парковка в столице во время новогодних и рождественских праздников будет бесплатной, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы московского Департамента транспорта.
01:34
Вывезенные из Ирака дети пройдут обследование в столичном Центре здоровья
Детей, вывезенных из Ирака в Россию, направят в столичный Национальный центр здоровья для прохождения комплексного обследования.
01:30
«Спартак» поздравил болельщиков с Новым годом, опубликовав видеоролик с поросёнком
Российский футбольный клуб «Спартак» поздравил своих болельщиков с Новым годом, опубликовав на официальной странице в социальной сети Twitter видеоролик с поросёнком — символом наступающего 2019 года.
01:17
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению. Отмечается, что в ходе допроса в Москве он признался в убийстве девушки.
01:07
Финский «КалПа» и команда Канады пробились в финал Кубка Шпенглера
Финский клуб «КалПа» и команда Канады вышли в финал Кубка Шпенглера — международного хоккейного турнира, который ежегодно проводится в швейцарском Давосе и считается старейшим соревнованием в мире.
01:02
Помощница Петросяна прокомментировала сообщения СМИ о своём скором замужестве
Татьяна Брухунова, помощница народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, в эфире передачи «Эксклюзив» на Первом канале прокомментировала появившуюся в СМИ информацию относительно возможной свадьбы с юмористом.
00:47
Власти Москвы рассказали о перекрытии некоторых улиц в новогоднюю ночь
Центр Москвы будет перекрыт в ночь на 1 января из-за проведения праздничных мероприятий по случаю Нового года.
00:40
В Израиле сообщили о рекордном количестве прибывших в страну туристов
Министр туризма Израиля Ярив Левин сообщил, что в страну в 2018 году прибыло рекордное число туристов — четыре миллиона человек. Об этом говорится в тексте соответствующего заявления, опубликованного на сайте возглавляемого им ведомства.
00:34
Португальский «Порту» установил рекорд клуба, выиграв 16 официальных матчей подряд
Обыграв «Белененсеш» в матче Кубка португальской лиги со счётом 2:1, «Порту» одержал 16-ю победу подряд в официальных матчах сезона-2018/2019.
00:20
Кузнецова рассказала о планах вывезти ещё 36 детей из Ирака в январе 2019 года
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о планах Москвы вывезти ещё 36 детей из Ирака в январе будущего года.
00:12
СМИ: ЦСКА готов заплатить около £5 млн за форварда «Саутгемптона» Габбьядини
Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в услугах нападающего английского «Саутгемптона» Маноло Габбьядини и готов заплатить около £5 млн за права на 27-летнего футболиста.
00:07
Более 140 тысяч полицейских обеспечат порядок во Франции в новогоднюю ночь
Около 150 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы в новогоднюю ночь во Франции для обеспечения порядка на улицах городов. Об этом сообщили в МВД страны.
23:54
Курц назвал условие отмены антироссийских санкций
Канцлер Австрии Себастьян Курц полагает, что отмена санкций в отношении России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Rheinische Post.
23:48
Чемпион мира по боксу Бивол может провести следующий бой в марте 2019 года
Российский боксёр Дмитрий Бивол, владеющий титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе, может провести свой следующий поединок в марте 2019 года.
23:37
МИД России отметил поддержку властей Ирака в возвращении российских детей
МИД России отмечает высокий уровень взаимодействия с властями Ирака и высоко ценит их поддержку в возвращении российских детей, чьи родители примкнули к террористическим организациям.
23:19
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
23:18
ЦСКА одержал 11-ю победу подряд в баскетбольной Единой лиге ВТБ, обыграв «Калев»
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на выезде обыграл эстонский «Калев» со счётом 85:80.
23:02
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму
Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы и 31 декабря в Крыму, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
22:58
Президент телеканала Animal Planet отказалась возглавить АПЛ
Президент компании Animal Planet Сюзанна Диннейдж отказалась занять должность исполнительного директора Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:51
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Невском проспекте
В результате ДТП на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта в Санкт-Петербурге двое человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
22:47
Женский шахматный турнир претендентов в 2019 году пройдёт в Казани
Турнир претендентов на матч с действующей чемпионкой мира по шахматам Цзюй Вэньцзюнь пройдёт в мае 2019 года в Казани.
22:37
Американский сенатор заявил, что попытается убедить Трампа оставить часть войск США в Сирии
Американский сенатор Линдси Грэм рассчитывает убедить президента США Дональда Трампа изменить решение о полном выводе войск Соединённых Штатов из Сирии. Об этом он рассказал в эфире CNN.
22:34
Рамос впервые в карьере не получил ни одной красной карточки за календарный год
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос по итогам календарного 2018 года не получил ни одной красной карточки в официальных матчах за клуб и сборную Испании.
22:20
Николишин назвал фаворита МЧМ-2019
По мнению бронзового призёра Олимпийских игр 2002 года Андрея Николишина, основным претендентом на золотые медали молодёжного чемпионата мира является сборная Финляндии.
22:19
Николишин о молодёжной сборной Швейцарии: это обычная команда
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин выразил уверенность в том, что сборной России под силу обыграть Швейцарию в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.
22:08
Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге
В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.
21:57
Кобаяси выиграл первый этап «Турне четырёх трамплинов» в Оберстдорфе
Японец Рёю Кобаяси занял первое место на первом этапе «Турне четырёх трамплинов», прошедшем в немецком Оберстдорфе.
21:55
Самолёт с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию
Самолёт Ил-76 из Ирака с 30 российскими детьми на борту приземлился в московском аэропорту.
21:38
Юнкер обвинил лидеров стран ЕС в «вопиющем лицемерии»
Лидеры стран Евросоюза проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ. Такое мнение выразил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе интервью Die Welt.
21:29
Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» победить «Борнмут» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
21:23
СМИ: Во Франции заключённый сбежал из тюрьмы с помощью верёвочной лестницы
Во Франции полиция ведёт поиски преступника, совершившего побег из тюрьмы Френ (департамент Валь-де-Марн).
21:11
В FIS заявили, что не допустят, чтобы Устюгов не общался с прессой до ЧМ
Координатор по работе с медиа Международной федерации лыжного спорта (FIS) Дорис Каллен прокомментировала ситуацию с отказом россиянина Сергея Устюгова общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
21:06
Кузнецова: Россия приложит максимум усилий для возвращения российских детей из Ирака
Российская сторона приложит максимум усилий для возвращения в страну российских детей из Ирака, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
20:54
«Авангард» по буллитам победил «Барыс» в матче КХЛ, отыгравшись с 0:3
Омский «Авангард» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:53
СМИ: Почти 20 человек пострадали в ходе драки в ТЦ во Флориде
В результате драки в торговом центре в американской Флориде пострадали 18 человек, сообщает Click Orlando.
20:38
Крамер заявил, что недоволен отказом Устюгова от общения с прессой
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал поступок Сергея Устюгова, отказавшегося общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
20:36
Побережье острова Итуруп завалило селёдкой
Жители острова Итуруп (Курилы) сняли на видео массовый выброс сельди иваси на берег.
20:31
Устюгов отказался общаться с прессой после победы в гонке на этапе «Тур де Ски» в Италии
Россиянин Сергей Устюгов отказался общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.