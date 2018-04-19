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Обозреватель: сын Че Гевары пополнил базу «Миротворца»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сын Эрнесто Че Гевары Эрнесто Гевара Марч попал в базу украинского сайта «Миротворец». Как пишет «Обозреватель», кубинский юрист и бизнесмен подозревается «в сознательном нарушении государственной границы Украины, участии в пропагандистских акциях России, а также участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией».
Обозреватель: сын Че Гевары пополнил базу «Миротворца»

Сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары Эрнесто Гевара Марч попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за визита в Крым. Как пишет «Обозреватель», кубинский юрист и бизнесмен подозревается «в сознательном нарушении государственной границы Украины, участии в пропагандистских акциях России, а также в участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

По данным СМИ, Марч Гевара открыл в Симферополе выставку архивных документов в библиотеке имени Ивана Франко, посвящённую отцу.
 
«Я на 100 процентов поддерживаю Крым и поддерживаю Россию. Без русских и китайцев мир бы сейчас был полон несчастья», — заявил Марч Гевара.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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