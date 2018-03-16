ЗН: герой Украины Савченко попала в «Чистилище» «Миротворца»

Украинский депутат Надежда Савченко попала в базу данных сайта «Миротворец». Как пишет «Зеркало недели», герой Украины Савченко указана там как изменник родины и пособник террористов.
Депутата и героя Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Как пишет «Зеркало недели», там её назвали изменником родины и пособником террористов.
«Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота», — указано в опубликованном сообщении.
Как отмечает издание, является ли генпрокурор Луценко, который озвучил подобные обвинения в адрес Надежды Савченко, одним из администраторов этого сайта либо влияющим на решения руководства сайта человеком, не сообщается.
Ранее Савченко сообщила, что она не готовится к новому сроку на Украине, имея в виду тюремное заключение, а также, что всё это дело готовилось исключительно с целью задеть именно её.
Надежду Савченко подозревают в причастности к так называемому делу Рубана. Руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» 8 марта. Под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную раду и в убийстве депутатов и других государственных деятелей.
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