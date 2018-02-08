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112: актёр Юрий Стоянов попал в базу данных «Миротворца»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российский актёр Юрий Стоянов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Как пишет «112 Украина», актёра внесли в базу из-за посещения «оккупированного Крыма».
112: актёр Юрий Стоянов попал в базу данных «Миротворца»
«ВКонтакте»

Российский актёр Юрий Стоянов, известный по юмористической программе «Городок», попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Как пишет «112 Украина», артиста внесли в базу из-за посещения «оккупированного Крыма»

Стоянов принимал участие в съёмках фильма с рабочим названием «Неуловимые» на территории Крыма. 
 
Режиссёром фильма является Владимир Виноградов, ранее также внесённый в базу данных «Миротворца» за этот же фильм. В «Неуловимых» снимаются ещё три актёра, попавшие в список  «Миротворца».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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