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Kleine Zeitung: экс-канцлер Австрии отчитал преемника за нежелание наказывать Россию

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Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн подверг резкой критике позицию Вены в деле о покушении в Солсбери, сообщает Kleine Zeitung. По его словам, Австрия — это часть Запада, а из-за зигзагообразной политики нового главы австрийского правительства Себастьяна Курца австрийцы попросту лишатся доверия европейских партнёров.
Kleine Zeitung: экс-канцлер Австрии отчитал преемника за нежелание наказывать Россию
Reuters

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн подверг резкой критике политику нового австрийского правительства в отношении Российской Федерации. Председатель Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) назвал ошибочной позицию Вены в деле об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщает Kleine Zeitung.

«Необходимо было хотя бы символически поддержать (принятое на мартовском саммите ЕС. — ИноТВ) решение, — заявил Кристиан Керн. — В конце концов, мы не можем сначала поддержать резолюцию, а затем не присоединиться к штрафным мерам».

В марте в ходе встречи лидеров Евросоюза на высшем уровне в Брюсселе Австрия вместе с остальными странами ЕС выразила солидарность с Великобританией, но потом отказалась высылать российских дипломатов, напоминает австрийская газета.

«Надо либо проявлять солидарность с Европой, либо не участвовать в этом», — констатировал бывший канцлер Австрии.

По словам Керна, своей зигзагообразной политикой Вена загнала себя в угол. «Это будет стоить ей доверия европейских партнёров», — выразил уверенность председатель Социал-демократической партии Австрии.

Австрия — часть западного мира, часть «открытой плюралистической, ориентированной на Запад политической концепции», подчеркнул политик. «Судя по всему, канцлер Австрии Себастьян Курц и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрайхе чувствуют себя более комфортно в компании Орбана и Качиньского, чем Меркель и Макрона», — добавил бывший глава правительства Австрии.

В свою очередь, Австрийская народная партия (ÖVP) не оставила без ответа критику экс-канцлера Австрии в адрес своего председателя — нового главы австрийского правительства Себастьяна Курца, отмечает Kleine Zeitung.

«Совершенно очевидно, что председатель SPÖ Кристиан Керн взял курс на членство в НАТО, — заявил председатель фракции ÖVP в австрийском парламенте Август Вёгингер. —  Федеральный же канцлер Себастьян Курц, наоборот, идёт проверенным путём — он наводит мосты».

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Kleine Zeitung Австрия Европа
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