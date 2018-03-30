ORF: Австрия поможет России «образумить» Лондон

Австрия претендует на роль посредника в конфликте России с Западом из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает ORF. С таким предложением выступила глава австрийского МИД Карин Кнайсль. В Москве идею поддержали, отметив, что в сложившейся ситуации необходим каждый голос, который поможет образумить Лондон.
Австрия может выступить посредником в споре о том, кто несёт ответственность за отравление бывшего российского шпиона в Великобритании. Вчера в эфире ZIB 2 министр иностранных дел Карин Кнайсль заявила о готовности своей страны взять на себя эту роль. И сегодня Россия поддержала эту идею. Атака привела к росту напряжённости в отношениях России с некоторыми западными странами. В самом деле появились новые обстоятельства. Бывший шпион и его дочь вступили в контакт с нервно-паралитическим газом ещё у собственного дома в Солсбери.
Подкова на двери не принесла им счастья. Уже несколько недель следователи обыскивают дом Скрипалей вдоль и поперёк. Отец и дочь до сих пор находятся в коме. Они были отравлены ещё у двери своего дома. Британцы убеждены, что только Россия может стоять за покушением. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поблагодарил всех, кто поддержал его страну.
Москва же отреагировала на обвинения с возмущением и начала собственное расследование. Для этого у британских властей запросили доступ к материалам дела, заявила представитель (Следственного комитета России. — ИноТВ). В Кремле считают, что Австрия может сыграть роль посредника. Необходим каждый голос, который поможет образумить Лондон, пояснила представитель СК.
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