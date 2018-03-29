Немецкий политик: пустые обвинения в адрес Москвы походят на иракскую ложь США

Экс-комиссар ЕС Гюнтер Ферхойген сравнил обвинения в адрес России по делу об отравлении в Солсбери с ложью американских и британских властей о наличии у Ирака ядерного оружия, сообщает Bild. Его позицию поддержал бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, похвалив однопартийца за «смелость и трезвость ума».
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) всё громче критикует Берлин за новые антироссийские санкции, принятые после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля, пишет Bild. Заместитель председателя СДПГ Ральф Штегнер осудил высылку российских дипломатов. По его словам, это далеко не самое мудрое решение. Политик опасается, что после него начнётся «каскад эскалаций», «который может нам сильно навредить».
Штегнер потребовал наконец-то предъявить конкретные доказательства российской вины. Он напомнил, что «правдоподобности и вероятности недостаточно для вынесения обвинительного приговора». Политик призвал расследовать отравление в Солсбери, а также сохранить диалог с Россией. Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек также высказался против новых штрафных мер в отношении Москвы, напомнив, что «речь уже давно идёт о защите мира на нашем континенте».
В своей критике действий Запада бывший комиссар ЕС Гюнтер Ферхойген зашёл ещё дальше и сравнил обвинения в адрес России с ложью американцев о наличии у Ирака ядерного оружия: «Так как мы опираемся главным образом на информацию спецслужб, мне вспоминается, что ещё относительно недавно как раз британское и американское правительства осознанно и преднамеренно соврали всему миру, чтобы оправдать вторжение в Ирак». «Нужно отказаться от отравляющей сознание привычки в любой непонятной ситуации винить Путина и Россию», — добавил он, напомнив, что обвинения нужно строить не на «предположениях», а на «проверенной информации».
Бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль косвенно поддержал его позицию, написав у себя на странице в Twitter, что Ферхойген проявил «смелость и трезвость ума».
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