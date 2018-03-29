FT: Лондон выяснит, откуда у богатых россиян деньги на британские визы

Великобритания в качестве очередного «ответного шага» в «деле Скрипаля» проверит состоятельных россиян, ранее получивших «инвестиционные» визы, и выяснит, как те заработали крупные суммы, наличие которых необходимо для получения виз такого типа, пишет FT, ссылаясь на министра внутренних дел страны. По данным газеты, что будут делать с теми, кто зарабатывал преступным путём, в МВД ещё не определились.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд попросила сотрудников своего ведомства проверить, на каких основаниях получили визы более 700 состоятельных россиян, сообщает Financial Times. Об этом госпожа Радд объявила в ходе заседания специального комитета палаты общин по внутренним делам, «обозначив таким образом дальнейшие ответные меры в адрес России после покушения в Солсбери с применением нервно-паралитического отравляющего вещества», говорится в статье издания.

Как уточняется в материале, Радд отметила, что её министерство в настоящий момент проверяет россиян, которые «в течение нескольких последних лет» получили визы «первой категории», выдающиеся лицам, способным подтвердить наличие у них как минимум 2 млн фунтов для последующего вложения в британскую экономику. По словам министра, чиновники установят, каким образом эти люди заработали свои состояния.

Регламент выдачи виз «первой категории» для инвесторов был ужесточён в 2015 году — именно тогда Лондон ввёл обязательные проверки для претендентов, в ходе которых должно устанавливаться, откуда у них соответствующие средства, напоминает обозреватель FT. Как отметила в ходе заседания комитета госпожа Радд, количество запросов на визы данного типа с момента введения новых правил сократилось на 86%.

Между тем министр не дала конкретного ответа на просьбу одного из депутатов палаты общин пояснить, означают ли её слова, что министерство вводит «обратную силу» для новой нормы, подчёркивается в статье. «Я попросила проверить ряд (виз. — ИноТВ), выданных ранее, чтобы определить, нужно ли принять какое-то решение», — заявила она. Радд также не прояснила, что же собирается делать министерство, если станет известно, что личные состояния держателей виз были получены преступным путём или в результате коррупционных схем.

Министр также призналась, что её ведомство пока не смогло добиться каких-либо подвижек в начатом им в июне расследовании по поводу смерти на британской территории 14 человек, которые, по некоторым данным, могли стать жертвами «российских наёмных убийц». Такие предположения высказали в прошлом году корреспонденты интернет-издания BuzzFeed, писавшие, в частности, что среди таких «жертв» мог быть «покойный магнат» Борис Березовский, обнаруженный мёртвым в собственном доме в городе Эскот в 2013 году, отмечает автор статьи.