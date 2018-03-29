Tagesspiegel: для большинства немцев высылка российских дипломатов — это «откровенный перебор»

Большинство жителей Германии считают, что Берлин переборщил с высылкой российских дипломатов из страны, сообщает Der Tagesspiegel. Многие немцы называют такие меры «откровенным перебором», а также осуждают возможное ужесточение санкций против Москвы, свидетельствуют результаты социологического опроса.
Большинство немцев критически отнеслись к штрафным мерам в отношении Москвы, принятым после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, сообщает Der Tagesspiegel. По данным опроса, проведённого социологическим институтом Civey, они выступают против высылки четырёх российских дипломатов из Германии и возможного ужесточения санкций.
30,4% респондентов сказали, что эти меры — «откровенный перебор», 21,3% — «скорее перебор». Впрочем, почти треть граждан ФРГ (28,4%) посчитали такой шаг «адекватным». И всего 15% оценили реакцию Берлина как «сдержанную». При этом наблюдается существенная разница во мнениях жителей восточной и западной части Германии. На территории бывшей ГДР против высылки дипломатов выступило 65% опрошенных. В бывшей ФРГ — 48%.
Также мнения колеблются в зависимости от политических предпочтений, продолжает издание. 45% сторонников коалиции ХДС/ХСС и 41% сторонников зелёных назвали эти меры «адекватными». Потенциальные избиратели «Альтернативы для Германии» (АдГ) и партии левых не поддержали действия Берлина — 75,2% и 69,9% голосов соответственно. 53% тех респондентов, кто поддерживает Свободную демократическую партию, также назвали высылку российских дипломатов «перебором». Среди социал-демократов «адекватной» такую меру назвали всего 32,5% человек.
К ужесточению антироссийских санкций ЕС немцы также относятся критически, отмечает Der Tagesspiegel. 52,6% выступают против, 38,4% — за. 15% не смогли определиться с ответом. В этом вопросе также наблюдается чёткое различие во мнениях граждан, проживающих на востоке и западе Германии: 70% несогласных против 47,6% соответственно. Критичнее всего настроены сторонники АдГ (71%), за ними следуют левые (66%) и зелёные (46,5%). Среди потенциальных избирателей ХДС/ХСС мнения разделились приблизительно поровну: 42,3% опрошенных — за, 41% — против. Социал-демократы показали схожие цифры: 40% — за, 43% — против. 54% сторонников Свободной демократической партии также высказались против ужесточения санкций ЕС.
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