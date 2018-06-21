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Times: перспектива встречи Трампа с Путиным пугает британские власти

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может состояться в следующем месяце во время визита главы Белого дома в Европу, сообщает The Times. Как отмечает издание, эта перспектива «пугает» британских официальных лиц, поскольку добавляет сомнений по поводу приверженности Трампа Североатлантическому альянсу.
Times: перспектива встречи Трампа с Путиным пугает британские власти
Reuters
Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся провести встречу в следующем месяце во время предстоящей поездки президента США в Европу, сообщает The Times.
 
Как отмечает издание, всё это вызывает тревогу у британского правительства. Подобная перспектива добавляет опасений по поводу приверженности Трампа Североатлантическому альянсу, а также по поводу того, как всё это скажется на поездке американского лидера в Британию.
 
Информация о возможной встрече появилась на фоне сообщений о британском премьере Терезе Мэй, которая усомнилась в том, что её страна наряду с Соединёнными Штатами до сих пор остаётся ведущей военной державой. Так, согласно источникам в британском оборонном ведомстве, в ходе напряжённой встречи, на которой обсуждалось будущее вооружённых сил Соединённого Королевства, премьер попросила министра обороны Гэвина Уильямсона привести доводы в пользу того, что Британия является военной державой «первого порядка». Сама Мэй отрицает информацию об этом разговоре.
 
Возможная встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пугает британских официальных лиц, говорится в статье.
 
«Пока неясно: эта встреча состоится до или после посещения (саммита. — ИноТВ) НАТО и Британии, — заявил один из британских чиновников. — Очевидно, что для нас лучше, если она пройдёт после».
 
Высокопоставленный источник в западной дипломатии заявил, что встреча между лидерами России и США до саммита НАТО спровоцирует «смятение и тревогу».
 
«Это было бы крайне негативным шагом», — отметил анонимный источник.
 
В Белом доме изданию The Times заявили, что никаких объявлений о встрече между Россией и США сделано не было. Однако бывший высокопоставленный военный США указал на то, что вопрос о переговорах находится в работе, но пока ни дата, ни место проведения встречи не были подтверждены.
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Times Великобритания Европа
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