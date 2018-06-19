DM: «больше, чем просто футбол» — британцы почтили память советских солдат в Волгограде

Группа британских болельщиков посетила Мамаев курган в Волгограде и возложила цветы к мемориалу в Зале Воинской славы, пишет Daily Mail. Заместитель посла Великобритании Линдси Сколл, присутствовавшая на церемонии, напомнила, что между её страной и этим российским городом существует «прочная и сильная связь». Такие моменты напоминают, что это «больше, чем просто футбол», заявили изданию фанаты.

В Волгограде британские футбольные фанаты почтили память советских солдат, погибших в Сталинградской битве. Болельщики посетили Мамаев курган и возложили цветы к мемориалу в Зале Воинской славы, сообщает Daily Mail. Церемония состоялась за несколько часов перед первым на ЧМ матчем для сборной Англии — с Тунисом.

Среди группы британцев оказались председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк и заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл. Как напоминает британское издание, именно в российском Волгограде, который раньше назывался Сталинградом, произошла одна из самых кровопролитных битв в мировой истории. По мнению аналитиков, то, что советские войска отстояли город, стало поворотным моментом во Второй мировой войне.

«Как вы знаете, между Великобританией и этим великим городом существует очень прочная и сильная связь», — напомнила Линдси Сколл. В Англии у Волгограда есть побратим — Ковентри. Во время Второй мировой войны женщины из этого британского города, тоже очень сильно пострадавшего от бомбардировок люфтваффе, специально отправили послание поддержки «своим сёстрам в Сталинграде».

Сколл подчеркнула: «Учитывая то, через какие огромные страдания прошёл Волгоград, и ту ключевую роль, которые сыграл город в победе, думаю, звание одного из принимающих городов Чемпионата мира по футболу 2018 прекрасно ему подходит. В конце концов ведь сегодня Волгоград принимает людей со всего света, включая Великобританию, людей, которые приехали сюда с миром и общей целью». Королева-мать Елизавета Виндзорская является обладательницей звания «Почётный гражданин города-героя Волгограда».

Лондонец Билли Грант, также принимавший участие в церемонии, утверждает, что для него «большая честь» представлять своих соотечественников и что жертва советских солдат много значит и для россиян, и для британцев. «Мне нравится футбол, вам нравится футбол, но во время таких вот мероприятий ты понимаешь, что это нечто большее, чем просто футбол», — приводит слова болельщика Daily Mail.

Над Мамаевым курганом возвышается огромная скульптура «Родина-мать зовёт!», а недалеко от мемориального комплекса расположился новый стадион «Волгоград Арена». На матч между сборными Англии и Туниса в город приехали сотни британских фанатов, но тунисцев оказалось намного больше. Один из них даже порывался спросить у болельщиков команды-конкурента, не чувствуют ли те себя одинокими. И британцы действительно признают, что соотечественников на чемпионате в России им удаётся встретить нечасто — поездка выходит дороговатой, да и с визой оказалось сложно разобраться, ведь сначала нужно было купить билеты на матчи чемпионата.

Зато местное население, по наблюдениям болельщиков, встречает гостей очень радушно. «Скажу вам вот что: мне здесь нравится. Люди тут невероятные — дружелюбные, радушные, готовые помочь. Конечно, языковой барьер очень чувствуется, но нам всё равно очень стараются помочь», — прокомментировал британец Шон Тэнси. Другой болельщик уверен, что те, кто не поехал (а на матч в Волгоград приехало лишь 2,5 тыс. фанатов), теперь будут жалеть.

«Нам говорили, что мы с ума сошли — сюда ехать, да ещё и при угрозе угодить в какие-нибудь проблемы. Но я здесь, держу пиво и улыбаюсь», — подытожил 46-летний болельщик Пол Элиот.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Superhank: Очень правильная церемония. Давайте не будем забывать, что жертва российского народа сыграла огромную роль в победе союзников во Второй мировой.

Graham Richards: Молодцы, британцы. Для россиян это значит больше, чем победа на ЧМ!

saddened: Я часто ездил в так называемые опасные страны по всему миру. И везде я понимал, что простые люди радушные, приветливые и просто хотят жить своей жизнью. Проблема обычно в политиках.

Nooneworthvotingfor: Уважаю русских за то, что в той битве им сильно досталось, но они не сдались. Ещё одна причина, почему мы никогда не должны забывать.