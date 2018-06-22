FT: в глазах всего мира «негостеприимная» Америка постепенно проигрывает Китаю

Антиамериканские настроения во всём мире стремительно растут, и причина тому не только личность Дональда Трампа, отмечает обозреватель FT Эдвард Льюс. По мнению журналиста, новое поколение уже не помнит послевоенных заслуг Америки и не «очаровано» ей. В их глазах символом прогресса выглядит, скорее, Китай. И если США продолжат укреплять свой имидж негостеприимной страны, «антиамериканизм мирного времени» может пережить Трампа, предупреждает автор.

Как отмечает обозреватель Financial Times Эдвард Льюс, «отповедь» канадского премьер-министра Джастина Трюдо Дональду Трампу стала причиной стремительного роста его популярности. В Канаде это называют эффектом «Реальной любви» — по названию британской комедии, герою которой, вымышленному премьер-министру Соединённого Королевства, досталась честь и слава за то, что он смог дать отпор президенту США.

«Мы не дадим помыкать Канадой», — заявил Трюдо под гром аплодисментов, и подобные чувства возникают сегодня со всех сторон, убеждён автор статьи.

Мексика, которая готовится на следующей неделе избрать свою «самую антиамериканскую администрацию» за десятки лет, на прошлой неделе назвала американские центры временного содержания детей на границе «жестокими и бесчеловечными». Представитель Франции отметил, что «цивилизационные ценности» США отличаются от ценностей других стран Запада. При этом «никто и глазом не моргнул», добавляет журналист.

«От Оттавы до Веллингтона» осуждение США становится привычным делом, считает Льюс. Существенная часть недовольства относится президенту Трампу лично. Как напоминает автор, в прошлом антиамериканизм часто перекликался с популярностью лидеров Соединённых Штатов в мире. Предыдущий пик непопулярности США был во времена Джорджа Буша-младшего, но с приходом к власти Барака Обамы он пошёл на спад.

Однако, похоже, сегодня дело не только в этом, считает автор. В прошлом антиамериканские настроения традиционно подпитывались войнами (как во времена войны во Вьетнаме или Ираке) или опасениями войны (как во времена появления ядерного оружия нового поколения при Рейгане). Однако, как подчёркивает обозреватель, президент Трамп не начал ни одной войны, а напротив, пришёл к власти на фоне обещаний избегать войн — и в этом отношении он походит на Обаму.

По мнению автора, в глазах всего мира Америка больше не выглядит гостеприимной страной. В отличие от Рейгана, предоставившего амнистию трём миллионам нелегальных мигрантов и Буша-младшего, заявлявшего, что мигранты, сумевшие перебраться через границу, заслуживают того, чтобы остаться в Америке, Трамп называет африканские страны «выгребными ямами» , а жителей Центральной Америки «животными», «паразитами» и «преступниками». «Такие изображения надолго остаются в памяти», — отмечает Льюс. При этом «либеральная Америка» сегодня разделяет настроения остального мира в отношении США — что только укрепляет преданность республиканцев Трампу.

Так или иначе, в 2017 году количество студентов, обратившихся за образовательной визой в США, резко сократилось. Эта тенденция коснулась как студентов из Китая и Индии — крупнейших поставщиков иностранных учащихся для американских университетов, так и мусульман почти из всех стран мира. И во времена Буша-младшего, и во времена Рейгана, иностранцы продолжали прибывать — «очарование» Америки не становилось меньше даже во времена категорического неодобрения её действий в мире.

Что если сегодня этого очарования больше нет, задаётся вопросом автор. «Конца света не произойдёт. Но новые поколения вырастут с представлениями об Америке, которые будут существенно отличаться от представлений их родителей», — прогнозирует журналист. Как напоминает автор, от падения Берлинской стены до сегодняшнего дня прошло больше времени, чем от её создания до разрушения, поколение европейцев, помнящее план Маршалла по восстановлению послевоенной Европы становится всё малочисленнее, а количество стран, у которых Китай ассоциируется с прогрессом, наоборот, растёт.

Сегодня, как выясняют американские исследователи, больше людей в мире доверят поддержание мировой стабильности Китаю, а не США. Даже в Германии — известной самыми проамериканскими настроениями среди союзников США — рейтинги одобрения Си Цзиньпина гораздо выше трамповских.

«Даже если вера в Китай ошибочна, признание в этом стало общим местом», — замечает обозреватель FT. И несмотря на то, что Америка продолжит обучать у себя львиную долю будущих представителей элит, если она продолжит отказывать им в рабочих визах и отвергать «задавленные массы», «антиамериканизм мирного времени надолго переживёт Трампа».