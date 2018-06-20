Обозреватель USA Today: на месте Трампа Клинтон вела бы себя точно так же

Обозреватель USA Today Джилл Лоуренс предложила читателям пофантазировать: что произошло бы, одержи победу на выборах не Дональд Трамп, а Хиллари Клинтон. По мнению журналистки, вела бы себя Клинтон абсолютно так же, как нынешний американский лидер. Не изменилось бы абсолютно ничего, за исключением того обстоятельства, что в истерике бились бы не демократы, а республиканцы, пришла к выводу автор статьи.

«Только представьте: Хиллари Клинтон проиграла по голосам, но за неё проголосовало больше выборщиков, чем за Дональда Трампа. И теперь она ведёт себя так же, как и он! Что же будет делать конгресс, где преобладают демократы? Осторожно, спойлер: ничего!» — Предлагает пофантазировать в своей статье для USA Today Джилл Лоуренс.

Президент Хиллари Клинтон заявила, что прошедшая неделя была невероятно успешной, и даже, можно сказать, «самой успешной неделей»: сначала она дала понять странам «Большой семёрки», что главная здесь она. Затем она отправилась на встречу с одним из своих самых любимых политиков: верховным лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Все теперь могут чувствовать себя в большей безопасности, чем в тот момент, когда я вступила в должность», — написала первая женщина-президент в Twitter по итогам пятичасового саммита, во время которого она предложила Киму воспользоваться услугами своей юридической фирмы (хотя лишь числится её партнёром). «Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы», — констатировала она.

«Это было быстро! Однако давайте расскажем об исторических событиях, произошедших за этот короткий период клинтоновской эры», — предлагает журналистка.

Всё началось с того, что Клинтон начала рассматривать возможность помилования Ричарда Никсона и президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэйвиса, однако вскоре до её сведения довели, что всё в порядке и это уже сделали за неё. «Ладно, это была шутка. Как и та история с Канадой, которая запалила Белый дом за несколько десятилетий до того, как стала страной», — пишет автор.

На прошлой неделе Клинтон в своей классической и милой манере также испортила отношения с G7. Например, она назвала премьер-министра Канады Джастина Трудо «очень нечестным и слабым». Затем она отдала честь северокорейскому генералу («Обычная вежливость», — заявила на этот счёт её пресс-секретарь, добавив, тем не менее, что Клинтон предупреждали о нежелательности таких жестов.)

Ведя умелую борьбу за информационное господство, Клинтон болтала с её ночной советницей и подружкой с MSNBC Рэйчел Мэддоу (которая соглашалась со всем, что она говорила — вне зависимости от того, правда это была, или ложь), а также уверенно сражалась с «фейковыми СМИ» (термин, которая она употребляла для всех каналов, кроме MSNBC).

К концу недели о потрясающем успехе Клинтон можно было судить по количеству республиканцев, слёгших с инфарктом. «Начать торговую войну? Готово. Позаимствовать северокорейскую риторику («провокационные военные игры») по отношению к американским оборонительным учениям с Южной Кореей? Готово. Хвалебный фильм о Северной Корее, снятый американским правительством? Готово. Нескончаемый поток лести в адрес Кима (серьёзный парень, отличный человек, очень умный)? Готово», — описывает Лоуренс возможные действия Клинтон.

Консерваторы ответили фонтаном яростных сообщений в Twitter и статей в духе «если бы таким занимался Дональд Трамп…» и «Десять самых крупных ошибок Клинтон». Однако демократов, по-видимому, всё устраивало. Напротив, эта неделя оказалась отмечена несколькими политическими триумфами, которые привели к окончательному превращению Демократической партии США в Партию Клинтон.

Общая картина была, однако, несколько подпорчена вестями, что канадцы, — у которых нет ядерного оружия, — поняли, что они могут его довольно быстро создать, чтобы Клинтон хоть немного их зауважала.

В число других событий недели входили: подача иска против её фонда, сообщение о том, что её адвоката вот-вот арестуют, а также отправка в тюрьму её бывшего управляющего предвыборной кампанией за то, что тот пытался оказать давление на свидетелей, ожидая суда по другим обвинениям. Именно таким образом в последнее время развивалось расследование спецпрокурора США — или, как его называет президент, «охота на ведьм» — по делу «российского вмешательства» в американские выборы.

Клинтон и её команда первоклассных специалистов по увёрткам и уклончивым ответам, отреагировала на это с изяществом, которому другие политики могли только позавидовать. Её адвокат, например, назвал «российское дело» малозначимой помехой. «Когда всё это закончится, дело можно будет подчистить с помощью нескольких президентских помилований», — заявил он.

Сама же президент заявила, что её фонд «раздал на благотворительность больше денег, чем получил», а также обрушилась на «ничтожных нью-йоркских республиканцев» за нападки на неё. Ещё один эффективный контрудар она нанесла, когда на вопрос о том, помогала ли она своей дочери Челси в составлении ложного заявления о встрече с русскими, которые «пытались помочь ей победить» на выборах: она заявила, что «это ответ не высшему суду, а фальшивой New York Times».

Кроме того, как и любая другая гордая мама, Клинтон не упустила шанса поздравить на шоу Мэддоу свою дочь и зятя с тем, что в прошлом году, — когда те занимали посты высокопоставленных советников в Белом доме, — сумма их дополнительных доходов составила $82 млн. «Молодец, дочурка», — похвасталась президент.

Тем не менее это в очередной раз взбесило консерваторов — что не помешало Клинтон записать на свой счёт ещё одну победу: всего за несколько дней она доказала, что может не обращать никакого внимания на протокол, обычаи, союзы, традиции, историю, этику и даже правду с такой же безнаказанностью, что и любой республиканец, включая «продажного Дональда». И так же, как и ему, ей не только это сошло бы с рук — её партия её бы за это обожала, подводит итог Джилл Лоуренс.