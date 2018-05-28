Клинтон-младшая заверила Guardian, что в случае победы матери работать на неё не стала бы

Дочь Билла и Хиллари Клинтон Челси, унаследовавшая от матери «пугающую собранность», во время интервью поразила журналистку The Guardian «неживой» и безэмоциальной речью. Однако достучаться до Клинтон-младшей помог вопрос о феминизме. Челси поделилась взглядами на права женщин, свободу слова, семейные связи и президентство Дональда Трампа.

Обычно в роскошных резиденциях в Великобритании растут исключительно члены королевской семьи. Однако для Америки такой своего рода принцессой стала дочь экс-президента Билла Клинтона Челси Клинтон. Её первым домом, в котором она жила с рождения, был губернаторский особняк в городе Литл-Рок, штат Арканзас. Спустя 18 лет в университет девушка уезжала уже из Белого дома, пишет Декка Эйткенхед из The Guardian.

Учителя называли дочь Билла Клинтона «развитой не по годам»: она начала читать газеты в четыре года, и, как признаётся, уже тогда родители хотели услышать от неё, какие самые важные новости были за сегодня. Когда Челси было 12, семейство переехало в Белый дом, а когда «первой дочери» стукнуло 18, отец, которого она считала идеалом, признался в связи с Моникой Левински. Журналисты критиковали Челси за редкие появления на публике в Стэнфордском университете, затем, наоборот, за тусовки со знаменитостями. Потом Клинтон пыталась работать с финансами, но сердце к этому не лежало, пошла в журналистику — начались слухи о «блате». Неудивительно, что на вопросы она отвечает так осторожно, комментирует автор статьи.

Во время интервью с британской журналисткой теперь уже 38-летняя Челси Клинтон демонстрирует прекрасную осведомлённость относительно главных новостей Англии, а также, по заветам отца, пытается «видеть» свою собеседницу — замечает бандаж на руке и интересуется происхождением имени Декка. «Но ощущения близости и непринуждённости не возникает — её лицо остаётся каменно-спокойным, а голос — лишённым эмоций», — комментирует автор статьи. Клинтон, по мнению британской журналистки, унаследовала «пугающую собранность» своей матери — она может монотонно выдавать целые параграфы, облачая их в выражения, которые «не использует ни одно живое существо».

Наверное, предполагает Эйткенхед, Клинтон предпочитает простым фразам витиеватые из страха показаться самодовольной и снисходительной. Но даже при схожести взглядов с собеседником её манера речи, напротив, создаёт ощущение того, что быть на одной волне с ней сложно. Несмотря на то что сегодня Клинтон занимается тем, что ей нравится, первую половину интервью она звучит «скорее как программный документ, чем как человек».

Челси Клинтон только что опубликовала уже третью детскую книгу «Она стояла на своём по всему миру», которая повествует о 13 выдающихся женщинах из разных уголков планеты, которые сумели изменить историю. Эта книга написана в продолжение первой части «Она стояла на своём: 13 американок, изменивших мир». По словам Клинтон, которая с мужем воспитывает трёхлетнюю дочь и годовалого сына, книги этой серии призваны продемонстрировать детям, чего добились женщины.

По словам Декки Эйткенхед, «достучаться» до чересчур сдержанной и закрытой Клинтон ей помог вопрос о феминизме, расколовший это течение на две части: стоит ли на волне популярности #MeToo идти до конца и «уничтожить патриархат» или же это будет воспринято как слишком радикальные меры среди более умеренных сторонников. «Возможно, из-за того что я, буквально сколько себя помню, даже когда была ребёнком, слушала в свою сторону ядовитые, ужасные вещи, со своей стороны я никогда не считала продуктивным действовать так же. Отвечать грубостью на грубость или лично оскорблять кого-то — не думаю, что это моё», — заявила Челси Клинтон.

Но если раньше Клинтон считала, что чужую злость нужно игнорировать, теперь, когда президент Дональд Трамп «и многие люди в его окружении не только сделали упор на ненависть, но и начали её пропагандировать», она уверена, что это слишком опасно. Поэтому не нужно молчать — следует «нести свет», говорить, что так вести себя неправильно, не делать это нормой. «Потому что если мы не будет так делать, мы оставим пустоту. И мне кажется, эту пустоту заполнит тьма», — утверждает дочь экс-президента США.

Когда-то Клинтон-младшая дружила с Иванкой Трамп, дочкой действующего американского лидера. Тогда Челси отпускала лестные комментарии в адрес подруги, говорила, что в Иванке нет ничего поверхностного и сравнивала её со своим любимым отцом. Дружба ещё пережила избирательную кампанию, но президентства Трампа не выдержала. По словам Клинтон, они с Иванкой «давно не разговаривали». Челси не питает большой симпатии к детям лидера, которые, будучи взрослыми людьми, сами решили работать в этой администрации и поддерживать её политику. Сама бы Клинтон ни за что не стала бы работать на свою мать, если бы её выбрали президентом, заверила Челси.

По мнению Клинтон-младшей, Трамп набрал в свою команду много некомпетентных людей, и действующая администрация сочетает в себе жёсткость, неопытность и продажность. Челси надеется, что спецпрокурор Роберт Мюллер сможет довести до конца своё расследование дела по «сговору» избирательного штаба президента с Россией, а сама же она больше заботится о том, как помочь демократам выиграть следующие выборы.

Клинтон уверена, что в США борьба за толерантность зашла не туда и теперь люди привыкли не обращать внимания на тот же сексизм — у них ведь свобода слова, другие имеют право высказать что хотят. Но свобода слова не означает свободу от последствий, подчёркивает Челси Клинтон: «Конечно, нельзя вас сажать в тюрьму за то, что вы сказали что-то расистское. Но должно быть и так, чтобы вы впредь не смогли баллотироваться в президенты. Но не тут-то было».