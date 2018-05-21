Hill: Клинтон намекнула шапкой-ушанкой на «связь Трампа с русскими»

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон принесла на выпускной в Йельском университете шапку-ушанку, тем самым иронично намекнув на «российское вмешательство» в американские выборы, сообщает The Hill. По словам Клинтон, она до сих пор думает о своём поражении Дональду Трампу, политика которого «подрывает национальное единство».

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон принесла на выпускной в Йельском университете шапку-ушанку, сообщает журналист The Hill Луис Санчес. «Русская шапка, — заявила Клинтон, показав шапку-ушанку смеющимся американским студентам. — Если не можешь их победить — присоединись к ним», — сыронизировала политик.

Клинтон, которая окончила Йельскую школу права в 1973 году, также пошутила насчёт своей неудачной президентской предвыборной кампании в 2016 году в Мичигане, где она потеряла более 10 тыс. голосов. «Я в восторге от всех вас, даже от тех трёх человек, которые живут в Мичигане и вовремя не попросили открепительный бюллетень», — отметила она.

Говоря о своём поражении Дональду Трампу, она заявила: «Нет, я не закончила с этим. Я всё ещё думаю о выборах 2016 года. Я по-прежнему жалею о сделанных мной ошибках. Впрочем, я думаю, что понимание того, что произошло в этих запутанных и диких выборах в истории Америки, поможет нам в будущем защитить нашу демократию», — заявила Клинтон.

«Радикализация американской политики не была симметричной. Есть политики, которые открыто подстрекают людей риторикой ненависти. Ведение войны против правосудия и свободных СМИ, делегитимация выборов, бесстыдная коррупция и отрицание идеи того, что наши лидеры должны служить государству, подрывает наше национальное единство», — заявила лидер демократов, не называя при этом имени Дональда Трампа.

По словам Клинтон, только «радикальное сочувствие» может стать ответом на проблемы, с которыми борются США. «Выздоровление нашей страны потребует того, что я называю радикальным сочувствием. Как бы это ни было трудно, настало время преодолеть расовые, классовые и политические границы, попытаться посмотреть на мир глазами людей, которые очень сильно отличаются от нас, и вернуться к рациональной дискуссии», — резюмировала Клинтон.