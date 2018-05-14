Express: Клинтон предостерегла либеральные демократии от «вмешательств» России и Китая

Будь то Россия с её попытками «вмешаться» в американские выборы или Китай, стремящийся оказывать политическое влияние на другие страны, — либеральные демократии должны быть настороже, заявила Хиллари Клинтон в интервью австралийским СМИ. По словам бывшего кандидата в президенты США, вне зависимости от политических убеждений противостоять «иностранным вмешательствам» должны все.

Хиллари Клинтон советует демократиям остерегаться потенциальных «иностранных вмешательств» со стороны России и Китая, сообщает Daily Express.

Общаясь с журналистами в Австралии, бывший кандидат в президенты США заявила, что под угрозой находятся все либеральные демократии. «Австралия, как и другие либеральные демократии по всему миру, должна серьёзно отнестись к угрозе иностранного вмешательства», — цитирует политика Daily Express. Издание напоминает, что в декабре одному австралийскому сенатору пришлось покинуть свой пост, после того как возникли вопросы относительно его связей с кем-то из спонсоров Коммунистической партии Китая.

Клинтон подчеркнула, что ей известны случаи, когда Китай пытался влиять на политику других стран. «Мы заинтересованы в том, чтобы сделать всё возможное и удостовериться, что решения, принимаемые нашими властями, не являются результатом манипуляций иностранной силы», — прокомментировала политик и призвала людей всех политических убеждений противостоять иностранным вмешательствам.

«Будь то Россия, которая втайне вмешивается в наши выборы и клепает 3,5 тысячи реклам, чтобы запутать наших избирателей и помешать мне, или Китай, который пытается оказывать политическое влияние, — мы должны сказать нет», — настаивает экс-кандидат в президенты США.

При этом пока Клинтон ничего конкретного не сказала о ходе расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. «Там много дыма, определённо. Ну а сколько было огня, мы узнаем, когда расследование будет завершено», — отметила политик.

Комментарии Хиллари Клинтон не остались незамеченными в Поднебесной. Китайские власти констатировали, что у Клинтон паранойя, добавляет Daily Express.