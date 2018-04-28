Конгрессмен: сговор Трампа с русскими не доказали — расследование пора сворачивать

Со своей реакцией (на доклад комитета по разведке палаты представителей. — ИноТВ) к нам присоединяется обозреватель Fox News Херман Кейн и конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гейтс. Итак, конгрессмен, вначале я задам вопрос вам. Что вы думаете об этом новом докладе комитета по разведке, большинство членов которого — республиканцы.

МЭТТ ГЕЙТС, конгрессмен-республиканец: Этот доклад — решительная победа для президента, поскольку он подтверждает то, о чём президент говорил на протяжении всего времени: что русские куда больше участвовали в создании финансированного Хиллари Клинтон досье под авторством Кристофера Стила, чем в предвыборной кампании Трампа. Всё ещё нет никаких доказательств сговора. И честно говоря, Джанин, это указывает на необходимость свернуть расследование Мюллера, поскольку оно строится на неверной предпосылке, которая теперь опровергнута 250-страничным фактом.

Хорошо, теперь перейдём к вам, Херман Кейн. Что вы скажете относительно последнего доклада комитета разведки?

ХЕРМАН КЕЙН, обозреватель Fox News: Джанин, моя позиция заключается в следующем. Он чувствует себя беззаботно. Он врал, врал и врал. И теперь нам придётся ждать исхода этого процесса.

Коми?

ХЕРМАН КЕЙН: Я говорю о Коми*. Теперь нам придётся ждать исхода процесса в суде, пока судебное решение не подтвердит, что он лгал и пытался сгущать тучи над нынешней администрацией. Он вместе с другими людьми пытался сгущать тучи над администрацией. Но доклад эти тучи разогнал. Мы видим правду, и именно её хочет видеть американский народ.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2018 года.

* Бывший директор ФБР Джеймс Коми (прим. ИноТВ).