Fox News Оригинал

Конгрессмен: сговор Трампа с русскими не доказали — расследование пора сворачивать

Материал представлен в переводе ИноТВ
Доклад комитета по разведке палаты представителей конгресса США — это решительная победа Дональда Трампа, поскольку этот документ подтверждает заявления американского лидера по «российскому делу», завил в эфире Fox News конгрессмен-республиканец Мэтт Гейтс. Кроме того, по словам политика, данный доклад указывает на необходимость свернуть расследование, проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером.
Со своей реакцией (на доклад комитета по разведке палаты представителей. — ИноТВ) к нам присоединяется обозреватель Fox News Херман Кейн и конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гейтс. Итак, конгрессмен, вначале я задам вопрос вам. Что вы думаете об этом новом докладе комитета по разведке, большинство членов которого — республиканцы.
 
МЭТТ ГЕЙТС, конгрессмен-республиканец: Этот доклад — решительная победа для президента, поскольку он подтверждает то, о чём президент говорил на протяжении всего времени: что русские куда больше участвовали в создании финансированного Хиллари Клинтон досье под авторством Кристофера Стила, чем в предвыборной кампании Трампа. Всё ещё нет никаких доказательств сговора. И честно говоря, Джанин, это указывает на необходимость свернуть расследование Мюллера, поскольку оно строится на неверной предпосылке, которая теперь опровергнута 250-страничным фактом.
 
Хорошо, теперь перейдём к вам, Херман Кейн. Что вы скажете относительно последнего доклада комитета разведки?
 
ХЕРМАН КЕЙН, обозреватель Fox News: Джанин, моя позиция заключается в следующем. Он чувствует себя беззаботно. Он врал, врал и врал. И теперь нам придётся ждать исхода этого процесса.
 
Коми?
 
ХЕРМАН КЕЙН: Я говорю о Коми*. Теперь нам придётся ждать исхода процесса в суде, пока судебное решение не подтвердит, что он лгал и пытался сгущать тучи над нынешней администрацией. Он вместе с другими людьми пытался сгущать тучи над администрацией. Но доклад эти тучи разогнал. Мы видим правду, и именно её хочет видеть американский народ.
 
Дата выхода в эфир 27 апреля 2018 года.
 
* Бывший директор ФБР Джеймс Коми (прим. ИноТВ).
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источник
Fox News США Северная Америка
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