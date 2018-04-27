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Daily Mail: «питбуль Трампа» назвал позором расследование сговора с Россией

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Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назвал позором «российское расследование», проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером, сообщает Daily Mail. Как отмечает издание, «питбуль» Дональда Трампа выразил также уверенность в том, что после окончания следственных мероприятий не будет ни малейшего доказательства сговора американского президента с Россией.
Daily Mail: «питбуль Трампа» назвал позором расследование сговора с Россией
Reuters
Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, ставший недавно новым юристом Дональда Трампа, уже принялся выполнять для президента США «роль питбуля», сообщает Daily Mail. В интервью телеканалу WMUR он заявил, что расследование по России — это «позор».
 
«Я могу гарантировать вам следующее: когда Мюллер закончит, неважно, что он будет делать, у него не будет ни малейшего доказательства того, что он (Дональд Трамп. — ИноТВ) вступил в сговор с русскими, — подчеркнул Джулиани. — В мире ни один человек не верит в то, что он виновен в сговоре с русскими».
 
Во время интервью Джулиани раскритиковал экс-директора ФБР Джеймса Коми.
 
«Он — абсолютный конфуз для ФБР», — отметил бывший мэр Нью-Йорка.
 
Как отмечается в статье, Рудольф Джулиани знаком как с Джеймсом Коми, так и со спецпрокурором Робертом Мюллером, который был предшественником Коми на посту главы Федерального бюро расследований. Бывший мэр Нью-Йорка признался, что доверяет Мюллеру, хотя при этом настоял на невиновности Трампа.
 
Издание Daily Mail напоминает, что Джулиани присоединился к команде юристов Трампа на прошлой неделе. Тогда же экс-мэр Нью-Йорка заявил о том, что собирается решить вопрос с «российским расследованием».
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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