ABC.es: демократы одержимы ненавистью к Трампу — потому и объявили ему юридическую войну

Демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре с целью навредить Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года в Америке, пишет в своей статье для испанской газеты ABC журналист Херманн Терч.

Таким образом демократы, вероятно, вознамерилась устроить юридическую войну, которая породит ещё больше грязи против Белого дома и его окружения в преддверии намеченных на ноябрь этого года промежуточных выборов в США, полагает автор.

«Яростная ненависть к Трампу — эта одержимость, которая затуманивает ум и зрение, а также вновь и вновь вынуждает совершать ошибки — охватила не одних только журналистов по обе стороны Атлантического океана. Демократическая партия США, по всей видимости, бьётся в истерике из-за популярности Дональда Трампа, который сейчас по этому показателю обходит своего предшественника Барака Обаму, когда тот пробыл на посту президента столько же времени», — пишет Терч.

Иск демократов, уверен Терч, демонстрирует их неспособность признать поражение на выборах 2016 года. Они подали в суд в тот самый момент, когда после одного года изнурительной работы в рамках расследования возможных связей между Россией и Трампом спецпрокурор Роберт Мюллер так ничего и не накопал.

Тут в качестве альтернативы выступила сексуальная жизнь Трампа, в частности, истории о различных женщинах лёгкого поведения и о том, платил он им или нет. Кроме того, зазвучали заявления о том, что он болен, что он страдает от старческого слабоумия.

«Какая разница. Всёсойдёт. И вот получается мешанина из расследования, клеветы, оскорблений, фактов, мистификаций и обвинений — всё это порождает бесконечный дым», — подчёркивает Терч.

И ведь ещё до президентских выборов стали появляться сообщения о том, что Трамп в безвыходном положении и что он вот-вот потерпит крах. Однако и по сей день ничего такого не произошло. А на этой неделе его популярность составила 51%.

«Его враги в отчаянии», — убеждён автор.

Теперь в иске они утверждают, что этот самый сговор Трампа с Россией и WikiLeaks является беспрецедентным предательством родины. Другие же считают, что предательством стало бы его поражение такому неуравновешенному человеку, как Хиллари Клинтон.

«Это очередная попытка парализовать Трампа, удушить его личными вопросами. Никогда ещё в истории не было такой охоты на человека из Белого дома, как в случае с этим персонажем, который бросает вызов всей политической логике. Возможно, в какой-то момент вместе они добьются своего. Пока же это не так. И они в отчаянии, поскольку он, похоже, получает от всего этого удовольствие», — подытоживает Херманн Терч.