Историк Стивен Коэн рассказал, почему США следует сотрудничать с Россией, а не демонизировать её

С Россией следует сотрудничать, а не криминализировать её, поскольку сотрудничество с Москвой остаётся жизненно важным вопросом для национальной безопасности США, пишет в своей статье для The Nation историк и заслуженный профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн. Однако, как отмечает автор, из-за обвинений в рамках кампании «рашагейт», которые теперь значатся в иске нацкомитета Демократической партии (НКДП) против России, предпринимавшиеся на протяжении десятилетий усилия по налаживанию сотрудничества с Москвой отныне стали преступлением.

Как указывает Коэн, американский политический и медийный истеблишмент уже более десяти лет демонизирует Россию, тем самым лишая её легитимного характера. Всё началось с очернения российского президента Владимира Путина, но потом это переросло в русофобские обвинения против России в целом, а также против всех её граждан, с которыми американцы могли встречаться. Почти два года обвинений в рамках «рашагейта», которые, кстати, всё ещё остаются недоказанными, недвусмысленно дали понять, что «контакты» и «связи» с любым человеком, напрямую или косвенно связанным с российскими официальными лицами, вызывают подозрения, а, возможно, даже попахивают госизменой.

По словам бывшего вице-президента Джозефа Байдена, нынешняя Россия, которая повсюду «нагло штурмует основы западной демократии», похоже, представляет собой не менее опасную угрозу, чем коммунистический Советский Союз.

И вот 20 апреля НКДП пошёл ещё дальше, подав иск против России за предполагаемый сговор с предвыборным штабом Дональда Трампа с целью лишить Хиллари Клинтон её законной победы на президентских выборах 2016 года. Центральными фигурами в этом «акте беспрецедентного предательства» названы «люди, которые предположительно аффилированы с Россией».

Из этого, разумеется, следует, что у преступной России, которую часто некорректно называют «мафиозным государством», не может быть нигде законных национальных интересов, в том числе близ её собственных границ, а, возможно, даже внутри страны, отмечает Коэн. И с таким государством, следовательно, не должно быть никаких вежливых отношений, в том числе дипломатических, — лишь военные.

Однако из-за этих широко распространённых суждений упускается из виду или игнорируется то, почему СССР на протяжении 40 лет холодной войны играл, по общему пониманию, столь важное значение для национальной безопасности США, в результате чего существовали разнообразнейшие виды сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Можно хотя бы упомянуть политику разрядки, которая не давала опасному конфликту перерасти в нечто значительно более серьёзное. Эти же причины для сотрудничества применимы и для современной России.

Так, у Москвы, как и у Вашингтона, есть огромный арсенал оружия массового поражения, в том числе ядерного. Неядерный конфликт, на грани которого Россия и США сейчас балансируют в Сирии, а в скором времени то же самое может произойти на Украине и в Прибалтике, может легко перерасти в ядерную войну. И единственной защитой от этого, конечно же, является дипломатия, наивысшая форма сотрудничества. Кроме того, стороны могут совместно бороться с новой экзистенциальной угрозой — международным терроризмом.

Также важно учитывать «геополитическую» причину важности сотрудничества с Россией. Даже после распада СССР Россия остаётся самой крупной в мире страной, которая владеет огромными запасами природных ресурсов, начиная с энергоресурсов и железной руды и заканчивая пресной водой. Она также является одним из ведущих мировых экспортёров вооружений. Кроме того, Россия расположена между Востоком и Западом, между которыми сейчас наблюдается конфликт цивилизаций. По мнению Стивена Коэна, из-за новой холодной войны Москва вполне может «покинуть» ряды западных стран.

«Тут кроется ещё одна ошибка, которую постоянно повторяют американские СМИ, что находящаяся под санкциями Россия «изолирована от международного сообщества». Но это лишь англо-американо-европейское тщеславие. Многомерные отношения между «путинской Россией» и незападными странами, такими как Китай, Иран, Индия и прочими странами БРИК, бурно развиваются. И именно эти страны контролируют большую часть мировой территории, человеческих и иных ресурсов, и именно там находятся растущие рынки. Короче говоря, если бы Россия покинула ряды западных стран, то разговоры о глобальном лидерстве Америки стали бы ещё более пустыми», — говорится в статье.

Наконец, Москва, по мнению автора, играет важную роль для решения конфликтов. В качестве посредника она может помочь с налаживанием мира в Сирии, а также с урегулированием ситуации с Ираном и Северной Кореей.