Историк Стивен Коэн рассказал, почему США следует сотрудничать с Россией, а не демонизировать её

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Больше не товарищи — Киев отказывается от воинского приветствия советского образца Газета.Ua
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SR: спустя десять лет в Грузии предпочитают не вспоминать о войне с Россией Sveriges Radio
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Путин примет участие в Пятом каспийском саммите в Казахстане
Президент России Владимир Путин 12 августа примет участие в Пятом каспийском саммите в казахстанском Актау, сообщает пресс-служба Кремля.
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Эксперт прокомментировал прогнозы возможного финансового хаоса на Украине
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе на Украине.
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Агент Варга назвал лучшего игрока сборной России по футболу на ЧМ-2018
Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, кто из игроков сборной России был по его мнению лучшим с команде на чемпионате мира по футболу 2018 года.
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Глава УСБ МВД Саратовской области обвиняется в получении взятки в размере 6 млн рублей
Начальник собственной безопасности Главного управления МВД по Саратовской области Сергей Кашев предстанет перед судом по делу о получении взятки в размере 6 млн рублей за покровительство, сообщили в Следственном комитете.
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За полтора года в России в связи с утратой доверия уволены более 1,7 тысячи чиновников
По требованию органов прокуратуры за полтора года в России в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений уволены более 1,7 тыс. чиновников. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.
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Пожар на предполагаемом месте падения ракеты в Эстонии потушен
В Эстонии потушен пожар на торфяном болоте Эндла в волости Йыгева, который мог возникнуть после падения выпущенной испанским истребителем боевой ракеты.
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Романцев высказался о поражении «Спартака» в матче квалификации ЛЧ с ПАОК
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал поражение команды от греческого клуба ПАОК в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
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Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут «Северного потока — 2» в Дании
Проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила о подаче заявки на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.
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В центре Архангельска застрелили напавшего на человека медведя
В центре Архангельска сотрудники полиции застрелили медведя. Животное напало на человека, который пытался сфотографировать его на камеру мобильного телефона.
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Денисова просит комиссию по помилованию скорее рассмотреть прошение матери Сенцова
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит комиссию по вопросам помилования Ямало-Ненецкого автономного округа как можно скорее рассмотреть прошение матери украинского режиссёра Олега Сенцова.
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СМИ: Сборная Украины по футболу отказалась заселяться в отель «Москва» перед матчем Лиги наций в Чехии
Сборная Украины по футболу отказалась заселяться в отель под названием «Москва» перед матчем Лиги наций против национальной команды Чехии.
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СМИ сообщили об угрозе финансового хаоса на Украине
Отсутствие достаточных средств на счету государственной казны Украины, а также задержка очередного транша от МВФ могут привести к финансовому хаосу в стране. Об этом пишет Bloomberg.
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Пожар полностью уничтожил деревянную церковь XVIII века в Карелии
В Карелии полностью сгорело здание церкви Успения Божией Матери XVIII века, полиция начала проверку. Церковь была одним из самых высоких деревянных храмов в республике.
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Колобков оценил выступление сборной России по плаванию на чемпионате Европы
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление сборной России по плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в шотландском Глазго.
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Гарсия назвала особенной победу над Шараповой на турнире WTA в Монреале
Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над россиянкой Марией Шараповой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.
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В индийском штате Керала число погибших от схода оползней возросло до 26
В штате Керала на юге Индии в результате схода оползней погибли уже 26 человек.
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МИД России назвал неубедительной заявку США в СБ ООН по расширению санкций против КНДР
Министерство иностранных дел России назвало неубедительной заявку Соединённых Штатов в Совете безопасности ООН по расширению санкций против Северной Кореи.
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Футболист «Уфы» уверен, что клубу по силам пробиться в групповую стадию Лиги Европы
Нигерийский нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун комментируя победу над люксембургским «Прогрессом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, заявил, что клубу по силам пробиться в групповую стадию турнира.
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ЦБ объяснил всплеск волатильности рубля
Центробанк России прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Сауль Альварес — Головкину: я иду за тобой
Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес обратился к казахстанскому боксёру Геннадию Головкину накануне боя в Лас-Вегасе.
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В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о «правильном поведении»
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление Госдепартамента о том, что с помощью санкций США пытаются побудить Россию к более «правильному поведению».
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В Минэкономразвития заявили о риске ускорения инфляции из-за ослабления рубля
В Минэкономразвития не исключили ускорения инфляции в России во втором полугодии из-за ослабления рубля в августе. Об этом говорится в докладе министерства «Картина инфляции. Август 2018 года».
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В Карелии загорелась Успенская церковь XVIII века
В одном из самых высоких деревянных храмов Карелии — Успенской церкви XVIII века произошёл пожар.
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Адвокат Петросяна готов опубликовать исковые требования Степаненко
Сергей Жорин, адвокат юмориста Евгения Петросяна, заявил, что готов опубликовать исковые требования Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса между артистами.
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Порошенко назвал «Северный поток — 2» троянским конём Кремля
Президент Украины Пётр Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2».
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Шарапова назвала причины своего поражения в третьем круге турнира WTA в Монреале
Россиянка Мария Шарапова прокомментировала поражение от француженки Каролин Гарсии в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.
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В ДТП в Иркутской области пострадали десять человек
В результате аварии с участием маршрутного такси в Иркутской области пострадали десять человек.
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Слуцкий считает, что «Витессу» не хватило опыта в матче квалификации ЛЕ с «Базелем»
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в первом матче со швейцарским «Базелем» в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
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В китайской провинции на границе с Россией 14 человек заразились сибирской язвой
В северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, 14 человек заразились кожной формой сибирской язвы.
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На шахте в ДНР погибли два горняка
На шахте у города Снежное самопровозглашённой Донецкой народной республики погибли два горняка.
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Курс доллара поднялся выше 67 рублей
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с августа 2016 года.
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В Минске задержали 14 россиян во время матча Лиги Европы между «Зенитом» и «Динамо»
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 14 граждан России во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».
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Эксперт прокомментировал заявление Медведева об «экономической войне»
Экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал RT заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева, который назвал «объявлением экономической войны» планы Вашингтона ввести новый пакет санкций в отношении Москвы.
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Курс рубля в начале торгов снижается к доллару
На открытии торгов рубль снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Исключение сгоревшего здания ТЦ «Зимняя вишня» из числа вещдоков признано законным
Центральный районный суд Кемерова признал законным исключение сгоревшего здания торгового центра «Зимняя вишня» из числа вещественных доказательств по делу о пожаре. Об этом сообщает ТАСС.
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Далич останется главным тренером сборной Хорватии по футболу
Хорватский футбольный союз (HNS) объявил о решении продлить сотрудничество с хорватским специалистом Златко Даличем, возглавляющим национальную команду страны.
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Эрдоган заявил о бесперспективности попыток экономического давления на Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о бесперспективности попыток экономического давления на Анкару, в том числе с помощью дестабилизации финансовой системы страны.
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Российская туристка найдена мёртвой в отеле на Кипре
В номере отеля на Кипре найдено тело 44-летней гражданки России.
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Нурмагомедов попросил главу UFC обратиться к Трампу за американской визой своего отца
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов попросил главу организации Дану Уайта обратиться к президенту США Дональду Трампу за визой для своего отца Абдулманапа.
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Тела погибших в горах Кабардино-Балкарии бойцов Росгвардии не позволяет эвакуировать погода
Тела четверых погибших в горах Кабардино-Балкарии бойцов Росгвардии не позволяет эвакуировать плохая погода.
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Железная дорога через Керченский пролив выдержит девятибалльное землетрясение
Железная дорога через Керченский пролив сможет выдержать девятибалльное землетрясение, заявил в интервью RT Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании — генподрядчика строительства Крымского моста.
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Медведев уступил Звереву в третьем круге турнира ATP в Торонто
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от немца Александра Зверева в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Торонто.
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Хачанов обыграл Иснера и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Торонто
Россиянин Карен Хачанов одержал победу над американцем Джоном Иснером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Торонто.
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Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA в Монреале
Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от француженки Каролин Гарсии в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.
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На юге Франции эвакуировали более 1600 человек из-за ливней
На юге Франции эвакуировали более 1600 человек из-за сильных ливней, один человек пропал без вести.
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ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Инновационный расчётный центр»
Банк России с 10 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской расчётной небанковской кредитной организации «Инновационный расчётный центр».
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В Японии пропал спасательный вертолёт
В префектуре Гунма к северу от Токио была потеряна связь со спасательным вертолётом. На борту находились девять человек.
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Медведев заявил о необходимости подготовить предложения по развитию Дальнего Востока
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости подготовить предложения по реализации мер для развития Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.
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В Московском зоопарке впервые появились на свет детёныши безухого варана
Шесть детёнышей калимантанского безухого варана впервые появились в столичном зоосаде. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Цена на нефть марки Brent растёт
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,12% — до $72,16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.