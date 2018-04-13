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Стивен Коэн: ситуации, подобной нынешней, не было со времён Карибского кризиса

Материал представлен в переводе ИноТВ
Если от американских ракет погибнут российские военные, работающие в Сирии, Москва ответит, как и обещала, уверен профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн. По его словам, российские ракетные технологии не уступают американским, а прямое вооружённое столкновение двух стран может обернуться ядерной войной.

Тем временем Белый дом заявляет, что скоро примет решение о том, как ответить на химическую атаку в Сирии, организованную, как утверждается, правительством Башара Асада. По-видимому, решение будет принято, несмотря на то что доказательств вины Асада у нас до сих пор нет. Конечно, мы будем держать вас в курсе.

Однако если американская интервенция в Сирии состоится, очень скоро наша страна может войти в прямой вооружённый конфликт с Россией, много лет поддерживавшей режим Асада. И у России, в отличие от Асада, есть огромный ядерный арсенал.

Итак, что же может произойти? О чём нам следует беспокоиться? Сегодня с нами Стивен Коэн — редактор The Nation, почётный профессор российских исследований в Нью-Йоркском и Принстонском университетах, один из самых известных профессоров российских исследований.

Спасибо, что пришли, профессор! Насколько тревожно… Вы следите за отношениями России и США на протяжении десятилетий, насколько всё тревожно сейчас?

СТИВЕН КОЭН, специалист по России: Я встревожен больше, чем когда-либо за всё время, что я изучаю российско-американские отношения и участвую в них, а это больше 50 лет. Я считаю, ситуация… Ваше поколение родилось уже после Карибского кризиса, но вам, как и моим детям, говорили в школе, что Карибский кризис 1962 года — это момент, когда мы были ближе, чем когда-либо, к ядерной войне с Россией. И предполагалось, что из этого извлечён урок: такого не должно повториться. Но мы снова очень близко, и вот почему.

Если Трамп или кто-то ещё применит эти ракеты против Сирии… А почти во всех подразделениях сирийской армии есть российские солдаты, даже в казармах. Если — и я знаю это потому, что Москва так и сказала, — если погибнут русские, если нападению подвергнется Дамаск, столица Сирии, Россия нанесёт ответный удар своим превосходным оружием, которое ничуть не хуже нашего. Некоторые говорят, что кое в чём их ракетные технологии даже лучше. Россия ударит — в Сирии погибнут американцы. И мы с Россией окажемся в таком положении, которого никогда, никогда не бывало. Мы будем убивать друг друга, понимая, что у обеих стран полно ядерного оружия. Так что я встревожен больше, чем когда-либо в жизни, — по крайней мере, со времён Карибского кризиса.

Итак, несколько недель назад американские войска убили в Сирии более 200 российских граждан…

СТИВЕН КОЭН: Так.

Буквально на днях вы слышали, как американские официальные лица этим хвастались.

СТИВЕН КОЭН: Да.

Есть ли основания полагать, что это хорошо для Соединённых Штатов? Мы что, извлекаем какую-то пользу из убийства русских в Сирии?

СТИВЕН КОЭН: Не могу даже придумать (чем это может быть полезно. — ИноТВ). Как и для русских — убийство американцев в какой-либо точке мира. Это всегда было табу, Такер! Я хочу сказать, что это было табу во времена первой, 40-летней холодной войны, — зачем вообще думать об этом?

Но вы задали очень хороший вопрос. После того случая — мы не знаем, сколько русских погибло, — русские закрыли на это глаза. Но они сказали: «Если это повторится, мы нанесём ответный удар». Потому что те русские были убиты ракетами, которыми управляли американцы. И они, то есть чиновники всех уровней, вплоть до Кремля, заявили: «Мы нанесём ответный удар». Американцы по-прежнему там, работают с этими сирийскими формированиями, вот почему того, что произошло в первый раз, когда русские закрыли глаза на убийство русских, больше не повторится.

Позвольте добавить кое-что, что может быть неизвестно вам или вашим зрителям. Кремль и российская политическая элита глубоко убеждены — правда это или нет, но они убеждены, — что наша страна, Соединённые Штаты, ведут против России политическую, дипломатическую и экономическую войну по меньшей мере десять лет. И отношение, которое озвучивают в Москве изо дня в день, таково: «С нас достаточно». Как хотите, так и понимайте.

Да уж. Я по-прежнему в полном недоумении: какая нам вообще польза от всего этого? Но я признателен вам за предостережение. Думаю, к вашим предостережениям следует относиться серьёзно. Спасибо, профессор.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2018 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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