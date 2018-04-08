Стивен Коэн: Россия и США ведут новую холодную войну, и она намного опаснее прошлой

Между Россией и США началась новая холодная война, и она намного опаснее прошлой, так как сейчас страны вступают в прямое противостояние, заявил в эфире Fox News профессор российских исследований Стивен Коэн. При этом он призвал поддержать стремление Трампа наладить сотрудничество с Россией.

Получит ли когда-нибудь одобрение президент за применение суровых мер в отношении России?

СТИВЕН КОЭН, профессор российских исследований в Нью-Йоркском университете: Они (демократы. — ИноТВ) продолжают настаивать, чтобы он занял более жёсткую позицию, изменил правила игры, а зачётная зона — это война.

По вашим словам, его критики говорят, что ему нужно занять более жёсткую позицию. Когда он так и делает, этого им недостаточно. И, в конце концов, вы говорите, что, если занять столь жёсткую позицию, это приведёт к определённым последствиям.

СТИВЕН КОЭН: Если вы хотите спросить, считаю ли я, что Трамп придерживается более жёсткой политики в отношении России, чем Обама, если мы сопоставим их подходы, то вполне возможно, что ответ будет утвердительным. Он выслал больше дипломатов, он ввёл новые санкции…

Он бы хотел выслать и демократов, если бы мог.

СТИВЕН КОЭН: Да, хотел бы. Но проблема заключается в том, что мы с вами... Я полагаю, у вас есть семья.

Да.

СТИВЕН КОЭН: Мы в опасности. Я бы назвал это самой серьёзной опасностью в том, что касается России со времени Карибского кризиса. Началась новая холодная война, и это не шутка. И она намного опаснее, чем прошлая. Мы находимся в прямом военном противостоянии: Украина, Прибалтика и Сирия.

Он поставляет оружие на Украину, в отличие от администрации Обамы.

СТИВЕН КОЭН: Но давайте задумаемся. Я старше вас, так что я это отлично помню. На протяжении всей моей жизни каждый президент США, демократ или республиканец, был уполномочен вести диалог с лидером России, не допускать начала войны и предотвращать начало ядерного конфликта.

Поддерживать отношения.

СТИВЕН КОЭН: Верно. Кстати, три президента, которые в этом больше всего преуспели, — это называлось разрядкой международной напряжённости, — были республиканцами. Это Эйзенхауэр, Никсон и Рейган. Позиции Трампа были в серьёзной опасности из-за России. Это очевидно.

Да.

СТИВЕН КОЭН: Он хочет обсудить с Путиным международный терроризм и новую гонку ядерных вооружений. Если он звонит по телефону и предлагает поговорить, его критики называют это изменой. Так что в этом нет ничего смешного. Мы в опасности — и поэтому смотрим на президента. Я не голосовал за Трампа и не поддерживаю некоторые его решения, но он прав, говоря о важности сотрудничества с Россией. Каждый американец должен поддержать его позицию, а не нападать на него за попытку наладить сотрудничество, потому что он защищает нас от катастрофы.

То есть вы считаете, что разумнее вести более жёсткую политику, при этом сохраняя дружелюбие при личном общении.



Дата выхода в эфир 06 апреля 2018 года.