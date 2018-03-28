Bloomberg: перед встречей с Путиным Трампу следует усвоить уроки холодной войны

Склонность нынешнего главы Белого дома к импровизации заставляет вспомнить два знаковых саммита времён холодной войны: встречу Рейгана и Горбачёва в Рейкьявике и встречу Кеннеди и Хрущёва в Вене, пишет Bloomberg. Как отмечается в статье, от Путина следует ждать «медоточивых речей», а вот с Ким Чен Ыном всё может закончиться войной.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами России и Северной Кореи, и его внешнеполитическим советникам самое время вспомнить о двух саммитах времён холодной войны, пишет Марк Чемпион на сайте Bloomberg.



«Бывает разрядка, как у Рейгана в Рейкьявике, или конфликт, как у Кеннеди в Вене», — отмечает автор статьи. По его словам, встреча Рейгана и Горбачёва теперь считается «историческим успехом», позволившим положить конец гонке вооружений и противостоянию сверхдержав, тогда как более ранняя встреча Кеннеди и Хрущёва стала «полной катастрофой» и чуть не привела к Третьей мировой войне.



Теперь же, учитывая состояние российско-американских отношений и напряжённость на Корейском полуострове, от личных встреч Трампа может зависеть будущее мира, полагает корреспондент Bloomberg. «Точные даты переговоров с президентом России Владимиром Путиным и северокорейским (лидером. — ИноТВ) Ким Чен Ыном не обозначены, — говорится в статье, — и по-прежнему нет уверенности, что эти переговоры состоятся». Но даже если состоятся, склонность Трампа действовать «не по сценарию» может всё усложнить.



По мнению кембриджского профессора международной истории Дэвида Рейнольдса, «непредсказуемость» Трампа может привести к тому, что его встреча с Ким Чен Ыном станет либо «перебранкой», либо «прорывом» в вопросе, над которым безуспешно бились предыдущие американские администрации.



Кто бы ни готовил Трампа к саммитам, важнее всего усвоить уроки Вены, заявляет Рейнольдс. Тогда президент США Кеннеди прибыл «плохо подготовленным, с негибкой позицией» и позволил втянуть себя в «долгие и агрессивные исторические споры». Британский профессор советует Трампу «ясно и реалистично представлять себе то, чего можно надеяться достичь».



Саммит в Рейкьявике, завершившийся без договорённостей, многие сначала посчитали «провальным». Однако эта встреча «подготовила почву» для достижения двух главных целей Рейгана: снижения ядерной угрозы и победы над коммунизмом, полагает один из советников Рейгана — Кен Адельман.



«Для меня важные уроки Рейкьявика таковы: во-первых, не стройте мелких планов, — рассуждает Адельман. — Суть в том, чтобы мыслить масштабно, когда выпадает такая возможность. И Рейган с Горбачёвым мыслили поистине масштабно…»



Цели Белого дома в отношении Путина остаются неясными, учитывая огромную разницу между «голубиной» риторикой Трампа во время предвыборной кампании и жёсткой политикой его администрации, пишет Марк Чемпион. Бывший российский дипломат Владимир Фролов ожидает, что тон во время встречи двух лидеров будет «как в Рейкьявике». «Они будут вести с Трампом медоточивые речи. У Путина есть только один шанс — манипулировать Трампом при беседе лицом к лицу», — приводит Bloomberg слова Фролова. В то же время, подчёркивает бывший дипломат, «нет причин ожидать прорывов»: «Трампу не позволят за один раз продать Путину всё, что есть в американском супермаркете».



Как и в случае саммитов в Вене и Рейкьявике, открытая повестка дня и отсутствие долгой, многомесячной подготовки повышают значимость личных симпатий и антипатий. Таким образом, результат становится менее предсказуемым, отмечает Николай Соков, участник переговоров о ядерном разоружении СССР и России. По его словам, подобные импровизированные встречи могут оказаться неудачными, особенно если одна из сторон — подобно Трампу или Хрущёву — склонна к «повышению ставок и глобальным угрозам».



«В Рейкьявике было важно то, что обе стороны желали достичь соглашения и у них были крепкие личные отношения. И даже потерпев неудачу и разъехавшись по домам, Рейган и Горбачёв могли потом вернуться к тому же диалогу, который был до саммита, — вспоминает Соков. — А в случае саммита Трампа и Кима возвращаться не к чему. Вместо этого неудача может означать войну».