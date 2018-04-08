Times: обширные связи Запада с Россией не позволят возродить холодную войну

Возвращение к реалиям холодной войны в настоящее время невозможно, так как отсутствуют характерные для неё элементы, передаёт The Times. Так, издание полагает, что сейчас уже невозможно уничтожить связи России с Западом и назвать развитие противостояния предсказуемым или независящим от общественного мнения.

В России полагают, что в настоящий момент уровень русофобии на Западе выше, чем во времена холодной войны. Однако автор статьи в The Times считает, что неправильно сравнивать недовольство Запада «безрассудным» поведением России и реакцию страны на введение против неё санкций с событиями времён холодной войны.



Автор отмечает, что на протяжении 40 лет, после того как опустился железный занавес, СССР и его союзники находились в идеологическом противостоянии с США и союзниками этой страны, однако всё это время стороны следовали неписаным правилам, что делало их отношения весьма предсказуемыми.



Кроме того, во время холодной войны попытки вмешательства во внутренние дела других стран были ограничены. Пропаганда велась издалека и сводилась к заявлениям каждой из сторон о своём превосходстве. В случае роста напряжённости СССР ограничивал почти все связи с внешним миром, будь то торговые, культурные или туристические. На протяжении всего идеологического противостояния зависимость СССР от Запада и глобальных институтов сводилась к минимуму.



Всё изменилось с падением Советского Союза: была выстроена обширная система связей, в российский бизнес потянулись западные инвестиции, а западная продукция заполонила российский рынок.



Тем не менее, отмечает автор, надежды обеих сторон на более конструктивные отношения во многом не оправдались. Так, западные страны ожидали, что Россия станет придерживаться установленных правил, но ошиблись. По мнению автора, западные политики надеялись на большую открытость и доверительные отношения, но столкнулись с неприязнью и национализмом. Кроме того, Россия, осознавая, что теряет статус сверхдержавы, чувствовала себя преданной Западом, особенно в связи с расширением НАТО.



Автор отмечает, что во времена холодной войны над отношениями сторон нависала опасность ядерной войны, и каждая из них, осознавая, где проходит черта, за которую нельзя заступить в противостоянии со своим противником, стремилась ограничивать свои действия, для того чтобы не пересечь эту черту.



В настоящее время, по мнению автора, взаимное разочарование России и Запада сделало их отношения более непредсказуемыми, а словесную войну между сторонами — более ожесточённой.



Автор полагает, что невозможно вернуться к холодной войне хотя бы потому, что невозможно уничтожить связи, имеющиеся между Россией и западными странами, отмечая, что даже если политические отношения были сведены почти к минимуму, то торговые и туристические связи сохраняются.



Кроме того, если в прежние времена общественное мнение оказывало весьма незначительное влияние на ход противостояния, то сейчас оно стало важнейшим его фактором, что объясняет агрессивность риторики обеих сторон, пишет The Times.