Обозреватель WT о проигрыше Клинтон: она знает, и мы знаем, что она знает причину

Хиллари Клинтон постоянно возлагает вину за своё поражение на президентских выборах на кого угодно, кроме себя самой, но на самом деле она знает, почему проиграла, пишет The Washington Times. Причиной стало не российское вмешательство или слабоволие части американских граждан, а собственные надменность и ханжество Клинтон, в глазах которой половина населения США выглядят жалкими изгоями общества.

Президентские выборы в США прошли полтора года назад, а Хиллари Клинтон всё ещё выступает на телевидении и пытается обратить внимание на свою «жалкую книгу» под названием «Что произошло», в которой она обвиняет в своём «унизительном поражении» что угодно и кого угодно, кроме себя, пишет The Washington Times.

Как напоминает автор статьи Джозеф Кёрл, до сих пор Хиллари Клинтон обвиняла в своём провале директора ФБР Джеймса Коми, Россию, компьютерных ботов, сайт WikiLeaks, Берни Сандерса, Facebook, Джо Байдена, фейковые новости, Twitter, закон об избирателях, крупный заговор правых, сексизм, Барака Обаму, возраст, темнокожих, ксенофобию, белых женщин, женоненавистничество и так далее.

И она всё ещё продолжает это делать, подчёркивает издание. В понедельник Хиллари Клинтон обвинила в своём поражении на президентских выборах средства массовой информации — те самые СМИ, которые прилагали все усилия, продвигая её кандидатуру во время предвыборной кампании, отмечает автор статьи. Теперь Клинтон заявила, что на освещение событий ведущими СМИ повлияла «медийная экосистема правого фланга». По её словам, в освещении выборов присутствовала «ложная эквивалентность» — в том смысле, что у Дональда Трампа не было такого статуса, как у неё, — и негативное освещение в СМИ «оказало выравнивающий эффект, который открывает двери шарлатанам».

Однако, по замечанию автора, это оправдание она использует только в текущем месяце. В прошлом месяце Клинтон винила в своём проигрыше белых женщин, которые оказались слишком слабы, чтобы противостоять своим мужьям или другим мужчинам и проголосовать за неё. По объяснению Клинтон, её кандидатура оказалась не особенно популярна среди белых мужчин и замужних белых женщин отчасти потому, что они поддерживают республиканцев, отчасти из-за давления, вынуждающего женщин проголосовать так, как считают нужным их мужья, боссы, сыновья или кто-либо ещё.

Даже супруг Хиллари, Билл Клинтон, втянулся в эту игру обвинений, выдвинув ещё одну «абсурдную теорию» её поражения, пишет The Washington Times. После выборов он начал распространять версию, согласно которой издатель The New York Times заключил сделку с Трампом: газета якобы должна была «уничтожить» Хиллари обнародованием её электронных писем и помочь тем самым победе Трампа, который за это должен был поспособствовать развитию и повышению цен на акции компании.

Как сообщается в статье, это правда: The New York Times, которая фактически выступала как инструмент предвыборной кампании Клинтон, действительно втайне работала над тем, чтобы помочь Трампу победить на выборах и в конечном итоге заработать побольше денег. При этом репортёр The New York Times Эми Чозик отмечала, что, когда стали известны результаты выборов, Хиллари Клинтон не выглядела удивлённой. Она сказала: «Я знала это. Я знала, что это со мной случится. Они никогда не позволили бы мне стать президентом». При этом она никогда не уточняла, кого именно имела в виду, подчёркивает издание.

По наблюдению Эми Чозик, Хиллари Клинтон всегда разделяла сторонников Трампа на три группы. Одну из них составляли республиканцы, которые ненавидят её и всегда будут голосовать за кандидата от республиканцев. Во вторую вошли избиратели, лишившиеся работы и средств к существованию и считающие, что «правительство их подвело, экономика их подвела, никому нет до них дела, и никого не волнует, что происходит в их жизни и будет в их будущем». Наконец, третью группу, по мнению Клинтон, составляют изгои общества: расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы и другие.

Однако именно эти «изгои» стали причиной поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах, и она знает об этом, пишет The Washington Times. Клинтон сказала помощникам, что она всё испортила, после того как её слова об «изгоях» стали достоянием общественности.

Так что Хиллари Клинтон действительно знает, почему она потерпела поражение на выборах, и причиной стали вовсе не российские боты и не слабовольные американки, уверяет издание. Причина заключалась в её надменной, ханжеской позиции на протяжении предвыборной кампании, а также в её неспособности найти связь с половиной Америки, которую она посчитала жалкой. «Она об этом знает — и мы знаем, что она это знает», — заключает The Washington Times.