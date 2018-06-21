Hamburger Abendblatt: выход Вашингтона из СПЧ ООН — ещё один шаг к «изоляционизму»

Решение Дональда Трампа о выходе США из Совета по правам человека ООН — это «ещё один шаг Америки к изоляционизму» наряду с отменой ядерной сделки с Ираном и штрафными пошлинами, пишет Hamburger Abendblatt. Ужесточение права на убежище, ставшее причиной выхода Вашингтона из СПЧ, может привести к превращению Америки в «крепость», отмечает издание.

Выход США из Совета по правам человека ООН по решению Дональда Трампа стал «ещё одним шагом Америки к изоляционизму», пишет журналист Hamburger Abendblatt Дирк Хауткапп. Тем самым Вашингтон снова продемонстрировал, что он будет отворачиваться от международных организаций, которые «не танцуют под дудку Трампа».

Как отмечает автор материала, так уже произошло с Парижским соглашением по климату, с ядерной сделкой с Ираном, с переносом посольства США в Иерусалим и с американскими штрафными пошлинами. «Бегство от ответственности становится торговой маркой правительства человека, который делает ставку на то, чтобы уничтожить учреждённый Америкой международный порядок», — подчёркивает Хауткапп.

Уже год постпред США при ООН Никки Хейли выступает против всех подразделений ООН, которые не соглашаются с линией Вашингтона, и изначальной мишенью стал орган, в котором главный союзник Трампа на Ближнем Востоке, Израиль, часто подвергается резолюциям «стран-нарушителей прав человека», таких как Китай, Россия и Венесуэла.

Вашингтон выходят из Совета безопасности ООН на фоне того, как Трамп раскритиковал администрацию США за «гуманитарную катастрофу» c несовершеннолетними беженцами на границе с Мексикой. Возмущение по поводу «психического насилия» над детьми прозвучало не только в США, но и во всём мире, что может нанести сильный ущерб Трампу и республиканцам.

По плану Трампа, желающих въехать в США мексиканцев будут задерживать на границе и отправлять обратно. В связи с тем, что министр юстиции Джефф Сешнс больше не признаёт бандитизм в Латинской Америке законным основанием для права на убежище, решение о приёме или отказе может проходить ускоренно. «Это стало бы концом права на убежище и началом существования «крепости Америка», — резюмирует автор Hamburger Abendblatt.