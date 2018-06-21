Столтенберг: встреча Путина и Трампа не будет противоречить политике НАТО

Возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в следующем месяце «не будет противоречить политике НАТО», поскольку альянс «выступает за диалог с Россией», заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. НАТО «не хочет холодной войны и гонки вооружений», добавил политик.
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг отверг опасения по поводу того, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может «дестабилизировать» организацию, пишет журналист The Guardian Юэн МакЭскилл. Выступая в Лондоне, Столтенберг заявил, что встреча «не будет противоречить политике НАТО». По его словам, НАТО «выступает за диалог с Россией», и несколько лидеров стран-членов альянса уже встретились с Путиным.
Генсек НАТО сделал это заявление после того как появились слухи о том, что Трамп встретится с Путиным в ходе своего визита в Европу для участия в саммите альянса, который состоится в следующем месяце. Ни Белый дом, ни Кремль ещё не подтвердили встречу. Как пишет автор материала, британское правительство обеспокоено тем, что встреча «пошлёт неправильный сигнал России после отравления в Солсбери».
«Встреча с президентом Путиным ни в коей мере не противоречит политике НАТО. Несколько лидеров НАТО уже встретились с Путиным», — подчеркнул генсек. Также Столтенберг рассказал, что он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы хотим вести диалог с Россией», — отметил политик.
Как пишет МакЭскилл, европейцы опасаются, что саммите НАТО Трамп может создать «замешательство», как он уже сделал это во время саммита G7 в Канаде, и «сгоряча обвинит Европу в провале повышения расходов на оборону». Столтенберг не исключил, что на саммите НАТО может прозвучать «риторика», и что Трамп может быть «прямолинейным». Однако, по мнению генсека, который встретился с президентом США в Белом доме, Трамп «сохранит верность НАТО», резюмирует автор The Guardian.
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