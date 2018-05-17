Столтенберг: Россия показала, что «готова применять силу», но она — по-прежнему наш сосед

Россия продолжает модернизировать свои вооружённые силы и успела показать, что готова пускать их в ход, однако она всё-таки остаётся соседом НАТО, и поэтому с ней надо поддерживать диалог, заявил в интервью Le Figaro генсек альянса Йенс Столтенберг. По словам чиновника, НАТО планирует «сдерживать» Россию, но не перестанет с ней говорить и не бросит попытки улучшить отношения между Москвой и альянсом.
Несмотря на то что Россия продолжает модернизировать свою армию и уже показала на Украине «готовность применять силу», она остаётся «соседом» НАТО, и альянс будет и дальше пытаться наладить с ней диалог, заявил в интервью Le Figaro генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, которого в среду принимал в Париже президент Франции Эммануэль Макрон.
«Россия самоутверждается, она серьёзно модернизирует свои вооружённые силы и, в частности, свой ядерный арсенал, — заявил Столтенберг. — Она проводит подготовку своих обычных и ядерных сил в более совмещённой манере, тем самым понижая порог возможности применения ядерного оружия. Москва продемонстрировала готовность применять силу на Украине и незаконно аннексировала Крым. Она также организовывала кибератаки и «гибридные» операции с целью ослабить наши демократические институты. НАТО на это отреагировало симметрично, укрепив свою коллективную оборону».
«Однако Россия остаётся нашим соседом, — продолжил чиновник. — Мы не хотим снова начинать холодную войну или гонку вооружений. Мы продолжаем пытаться наладить диалог с Россией, ведь диалог возможен — я понял это, ещё когда был премьер-министром Норвегии. Необходимо улучшать наши отношения, пусть это в ближайшее время и будет невозможно, а также делать так, чтобы избегать инцидентов, которые на фоне напряжённости могут вылиться в опасные ситуации».
Генсек НАТО отдельно отметил роль Парижа в выстраивании отношений с Москвой. «Я благодарю Францию за её очень весомый вклад в стратегию альянса, которая заключается в том, чтобы одновременно сдерживать Россию и поддерживать с ней диалог. Личная приверженность Эммануэля Макрона к поддержанию трансатлантических связей важна для альянса», — цитирует его Le Figaro.
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