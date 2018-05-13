Der Spiegel: сделка Турции с Россией заставляет НАТО бояться «глаз Москвы»

Турция намерена приобрести у России зенитные ракетные системы С-400, однако по версии НАТО это равносильно тому, чтобы обзавестись «глазами Москвы» на территории альянса, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Представители НАТО опасаются, что через комплексы С-400 Россия получит возможность собирать и изучать военные данные Запада и сможет обнаруживать американские «невидимые» суперсовременные истребители F-35.

С точки зрения НАТО, это провокация: Турция хочет купить у России зенитные ракетные системы С-400, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В отличие от других стран альянса, Турция таким образом собирается установить в качестве оборонительного щита военные системы, произведённые на заводах «всё более агрессивного противника — России».

НАТО всё активнее выступает против этого. Российские системы, как говорят в альянсе, несовместимы с техническим оснащением НАТО и его зенитными ракетными комплексами, взаимосвязанными друг с другом. Кроме того, существует опасность, что через установку систем «Триумф» в руки России могут попасть существенные детали, указывающие на сильные и слабые стороны нового американского многофункционального истребителя F-35, считают в НАТО.

Как сообщается в статье, Анкара собирается приобрести для своих военно-воздушных сил более сотни самолётов F-35. При этом именно комплекс С-400 считается «потенциально наиболее опасным противником для многофункционального истребителя», который в ближайшие годы должен составить костяк ВВС США и других стран, подчёркивает немецкий журнал.

Поэтому НАТО встревожено. Даже если сделка по покупке С-400 отложится на некоторое время, уже сейчас необходимо продумать ответную реакцию, отметил недавно один из дипломатов альянса.

На официальном уровне беспокойство до сих пор выражалось скорее в мягкой форме, пишет Der Spiegel. По словам министра обороны США Джима Мэттиса, планируемая закупка С-400 Турцией представляет собой серьезную головоломку, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на недавней встрече министров иностранных дел альянса в очередной раз подчеркнул, что пока имели место только заявления о сделке, но реального договора ещё нет.

Внутри альянса звучат более чёткие слова: военные опасаются, что с системами С-400 на территории НАТО будет установлен своего рода «глаз Москвы», отмечает издание. В обслуживании этих комплексов Турции наверняка на протяжении многих лет будет требоваться помощь России, а за это время могут быть получены данные, которые утекут в Москву. Внутренние источники альянса допускают даже, что через лазейки в сложном программном обеспечении систем Россия сможет получить доступ к любой информации.

Особенно полезны комплексы С-400 могут быть для изучения слабостей самолётов F-35. Военные эксперты предостерегают, что таким образом Россия сможет без помех собирать данные об этих истребителях, пролетающих по турецкому воздушному пространству. Вашингтону совсем не нравится, что Москва может подобраться так близко к суперсовременному истребителю США, разработка которого стоила миллиарды долларов, отмечает немецкий журнал.

Технология стелс защищает самолёт от радаров российских систем, но через системы С-400 в Турции Россия может зафиксировать другие данные, поступающие с истребителей — например, каналы радиосвязи, каналы связи с землёй или бортовой радиолокатор — и совершенно спокойно, шаг за шагом изучить их и определить местонахождение якобы невидимых истребителей. Для F-35, главную особенность которых составляет технология, позволяющая им оставаться «невидимыми», это было бы катастрофой, подчёркивает издание. По словам представителя ВВС США, эту технологию необходимо защищать. Сделка Турции с Россией в этом отношении представляет опасность.

Подобные опасения способствовали оживлённой дискуссии по поводу продажи F-35 в США. В конце апреля республиканские сенаторы внесли в конгресс предложение отказаться от сделки с Турцией, которая всё больше отдаляется от демократии, а в сирийском конфликте всё больше преследует собственные цели, чем соблюдает стратегические интересы США. Высокопоставленная представительница Госдепартамента США говорила даже о том, что в отношении Турции могут быть введены экономические санкции на основании закона, запрещающего покупку российских вооружений с 2017 года.

Однако «блокировка» покупки вооружений была бы радикальным шагом, учитывая, что Турция является одним из девяти партнёров программы по разработке F-35 с 1999 года, отмечается в статье. К тому же, с политической точки зрения это было бы равносильно вотуму недоверия в отношении партнёра по НАТО. Уже сейчас турецкий президент практически неприкрыто заигрывает с Россией и всё больше отдаляется от альянса, и никто не может предсказать, как он отреагирует на новую «пощёчину» от НАТО, пишет немецкий журнал.

Вероятно, именно поэтому альянс пока ограничивается осторожными угрозами, продолжает Der Spiegel. Разумеется, каждый из членов НАТО может сам решать, какие оборонительные системы покупать, заявил председатель Военного комитета НАТО Петер Павел в Вашингтоне в ноябре — но и другие партнёры по альянсу имеют право реагировать на это так, как захотят. «У любого решения есть свои последствия», — вот что имел в виду Павел, заключает Der Spiegel.