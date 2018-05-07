DW: Турция пригрозила США ответными мерами за блокировку продажи оружия

Анкара примет ответные меры в отношении США, если Вашингтон заблокирует поставки истребителей F-35. С таким заявлением выступил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пишет Deutsche Welle. Чиновник не пояснил, какие именно действия может предпринять его страна, но они могут затронуть авиабазу Инджирлик, где располагаются американские самолёты и ядерное оружие, считает издание.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предостерёг США от блокировки запланированной продажи оружия его стране. По словам чиновника, в противном случае Анкара предпримет ответные меры в отношении Вашингтона, передаёт Deutsche Welle.

Таким образом Чавушоглу отреагировал на публикацию американским конгрессом законопроекта по оборонной политике. Этот официальный документ включает пункт, который предусматривает временную приостановку продажи оружия Турции, поясняет издание.

Чавушоглу раскритиковал эту инициативу, назвав её «нелогичной и неуместной» для союзника по НАТО. «Если Соединённые Штаты введут санкции против нас или пойдут на подобный шаг (приостановку продажи оружия. — ИноТВ), Турция несомненно ответит», — пообещал чиновник.

Министр не пояснил, какие именно меры может принять Анкара в отношении Вашингтона. Но одним из самых ценных военных объектов в стране является военная база Инджирлик, где находятся не только американские военные самолёты, но и десятки единиц ядерного оружия, обращает внимание издание.

Предлагаемый американскими парламентариями закон о национальной обороне всё ещё находится на рассмотрении. Тем не менее он требует, чтобы Пентагон предоставил конгрессу отчёт о двухсторонних отношениях между странами, и предписывает прекратить масштабные поставки оружия в Турцию до предоставления такого доклада, отмечается в статье.

Анкара планирует купить более 100 американских истребителей F-35. Кроме того, страны ведут переговоры о возможной покупке Анкарой противоракетных комплексов «Пэтриот».

В декабре Турция также согласилась купить российские системы С-400. Анкара считает это оружие необходимым средством борьбы с потенциальными угрозами, особенно в соседних Сирии и Ираке.

Перспектива покупки Турцией у Москвы комплексов, которые несовместимы с системами НАТО, «обескуражила» её союзников по альянсу. Ведь они уже с подозрением относятся к российскому присутствию на Ближнем Востоке, подчёркивает издание.

Представители НАТО предупредили, что Турция может столкнуться с определёнными последствиями, если купит С-400. Но Чавушоглу отмахнулся от этих предупреждений и обвинил Вашингтон в попытке контролировать поведение Анкары.