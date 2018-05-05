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Hill: в конгрессе США собираются приостановить продажу военной техники в Турцию

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Американские конгрессмены намерены на законодательном уровне принять меры по приостановке поставок американской военной техники Анкаре, сообщает The Hill. Как поясняет издание, в конгрессе США планируют приостановить продажу Турции вооружений как минимум до тех пор, пока не будет опубликован доклад с анализом ухудшающихся отношений между двумя странами.
Hill: в конгрессе США собираются приостановить продажу военной техники в Турцию
Reuters
Палата представителей конгресса США хочет отложить продажу американских вооружений своему союзнику по НАТО Турции до тех пор, пока не будет составлен доклад, в рамках которого будут проанализированы ухудшающиеся отношения между Вашингтоном и Анкарой, сообщает The Hill.
 
Это условие фигурирует в предложенной палатой представителей версии ежегодного законопроекта по оборонной политике. Теперь Пентагону потребуется предоставить конгрессу доклад «о влиянии, которое растущая напряжённость в американо-турецких отношениях, вызванная провокационными действиями турецкого правительства за последний год, окажет на всю военную и дипломатическую деятельность США, осуществляемую в настоящее время в Турции».
 
Министерству обороны Соединённых Штатов будет запрещено продавать Анкаре крупную военную технику до тех пор, пока доклад не будет составлен.
 
Как отмечается в статье, законодатели в настоящее время пытаются разобраться, куда движутся отношения между двумя странами в тот самый момент, когда Вашингтон готов продать Анкаре 116 истребителей F-35A «Молния II».
 
Между тем издание The Hill отмечает, что условие, фигурирующее в законопроекте палаты представителей, является дополнением к другой законодательной инициативе, предложенной в прошлом месяце сенатом США, о блокировке поставок Турции истребителей F-35 в связи арестом американского пастора Эндрю Брансона.
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источник
Hill США Северная Америка
теги
F-35 военная техника США Турция
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