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Euronews: Россия, Иран и Турция заявили о неприемлемости раздела Сирии
Министры иностранных дел России, Турции и Ирана заявили, что считают неприемлемыми попытки разделить Сирию по этническим и конфессиональным признакам, сообщает Euronews. Как отмечает канал, в ходе трёхсторонней встречи в Москве главы внешнеполитических ведомств трёх государств обсудили выработку мер доверия между сирийскими властями и оппозицией.
Россия, Иран и Турция считают неприемлемыми попытки разделить Сирию по этническим и конфессиональным признакам. Об этом заявили на трёхсторонней встрече в Москве министры иностранных дел государств. Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Мохаммад Джавад Зариф обсудили выработку мер доверия между властями Сирии и оппозицией в преддверии очередного раунда переговоров по Сирии в Астане, намеченного на середину мая.
 
Что же касается Женевского переговорного процесса, то, как заявил Сергей Лавров, требования сирийской оппозиции относительно смены режима в Дамаске осложняют его возобновление.
 
Стороны также подтвердили свою решимость работать с оппозицией и официальным Дамаском для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии, а также создать рабочую группу по освобождению заложников.
 
Дата выхода в эфир 28 апреля 2018 года.
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источник
Euronews Франция Европа
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Иран Россия Сергей Лавров Сирия Турция
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