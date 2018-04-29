Euronews: Россия, Иран и Турция заявили о неприемлемости раздела Сирии

Россия, Иран и Турция считают неприемлемыми попытки разделить Сирию по этническим и конфессиональным признакам. Об этом заявили на трёхсторонней встрече в Москве министры иностранных дел государств. Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Мохаммад Джавад Зариф обсудили выработку мер доверия между властями Сирии и оппозицией в преддверии очередного раунда переговоров по Сирии в Астане, намеченного на середину мая.

Что же касается Женевского переговорного процесса, то, как заявил Сергей Лавров, требования сирийской оппозиции относительно смены режима в Дамаске осложняют его возобновление.

Стороны также подтвердили свою решимость работать с оппозицией и официальным Дамаском для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии, а также создать рабочую группу по освобождению заложников.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2018 года.