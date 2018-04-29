Euronews: Россия, Иран и Турция заявили о неприемлемости раздела Сирии

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана заявили, что считают неприемлемыми попытки разделить Сирию по этническим и конфессиональным признакам, сообщает Euronews. Как отмечает канал, в ходе трёхсторонней встречи в Москве главы внешнеполитических ведомств трёх государств обсудили выработку мер доверия между сирийскими властями и оппозицией.
Россия, Иран и Турция считают неприемлемыми попытки разделить Сирию по этническим и конфессиональным признакам. Об этом заявили на трёхсторонней встрече в Москве министры иностранных дел государств. Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Мохаммад Джавад Зариф обсудили выработку мер доверия между властями Сирии и оппозицией в преддверии очередного раунда переговоров по Сирии в Астане, намеченного на середину мая.
Что же касается Женевского переговорного процесса, то, как заявил Сергей Лавров, требования сирийской оппозиции относительно смены режима в Дамаске осложняют его возобновление.
Стороны также подтвердили свою решимость работать с оппозицией и официальным Дамаском для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии, а также создать рабочую группу по освобождению заложников.
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