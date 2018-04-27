«ОЗХО — это не театр»: Россию раскритиковали за разоблачение фейка «Белых касок»

Россию обвинили в организации «непристойного маскарада» за то, что она привезла в Европу 17 сирийцев, чтобы подтвердить, что ранее в этом месяце в городе Дума не было никакой химатаки, сообщает The Guardian.

Предполагаемых свидетелей Россия представила в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, пытаясь тем самым дискредитировать утверждения стран Запада о том, что сирийский режим Башара Асада устроил 7 апреля химатаку.

В ответ на атаку в Думе США, Великобритания и Франция осуществили удар крылатыми ракетами по трём предполагаемым объектам с сирийским химоружием. В результате отношения между Западом и Россией достигли своей наихудшей отметки с времён разгара холодной войны.

В ходе часового брифинга жители Думы, в том числе медперсонал из единственной в городе больницы, настоятельно заявляли о том, что никакой химатаки не было и что несколько людей в состоянии, близком к истерии, по ошибке приняли вызванные дымом проблемы с дыханием за последствия химической атаки. Врачи и фельдшеры в большинстве своём давали понять, что в больницу прибывали пострадавшие люди, заявлявшие, что стали жертвами химатаки, однако после проверки оказывалось: ничего подобного не было.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сказал, что запись предполагаемой химатаки была не более чем небрежно сделанным постановочным видео, демонстрирующим повод для удара по Сирии.

Россия ранее заявляла о том, что химические атаки были фейком, созданным в соцсетях сирийской организацией «Белые каски».

Между тем ранее соцработники и медики заявили The Guardian и прочим изданиям, что у жертв химатаки в Думе были симптомы, соответствующие отравлению токсичным газом.

Инспекторы ОЗХО посетили два места предполагаемой химатаки и взяли образцы на исследование. Их визит в Думу, которая находится под совместным контролем России и сирийского режима, неоднократно откладывался, в результате чего появлялись опасения, что происходит уничтожение улик. Результаты исследований ОЗХО, вероятно, будут опубликованы через месяц.

Как отмечает The Guardian, честность заявлений «отобранных Россией» свидетелей в Гааге будет оспариваться, поскольку «их способность говорить правдиво ограничена».

Постпред Британии при ОЗХО заявил, что всех свидетелей должны допрашивать инспекторы организации. Великобритания и её союзники не присутствовали на брифинге, поскольку, как заявил Уилсон: «ОЗХО — это не театр».

Постпред Франции Филипп Лальо, в свою очередь, заявил: «Этот непристойный маскарад не стал неожиданностью со стороны сирийского правительства, которое последние семь лет убивало и травило газом свой собственный народ».