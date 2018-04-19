Euronews: ОЗХО не знает, откуда прибыл «Новичок»

На внеочередном заседании в Гааге, где ОЗХО представила данные собственного расследования по делу об отравлении Скрипалей, эксперты признали, что им так и не удалось установить место производства отравляющего вещества. Однако британская сторона настаивает, что за отравлением стоит именно Россия, и требует от неё «обнародовать программу химического оружия», передаёт Euronews.
Организация по запрещению химического оружия в среду представила данные собственного расследования по делу об отравлении Скрипалей. В ОЗХО подтвердили версию британской стороны, что бывший полковник ГРУ и его дочь подверглись воздействию «Новичка».
Правда, где именно было произведено вещество, эксперты так и не смогли установить. Но по мнению Лондона, сомнений быть не может: за отравлением стоит Россия.
ПИТЕР УИЛСОН, постпред Великобритании в ОЗХО:Я думаю, очевидно, что, во-первых, Россия должна обнародовать свою программу химического оружия. А во-вторых, необходимо сделать всё, чтобы пролить свет на произошедшее в Солсбери. Вызывает удивление, что Россия по-прежнему предоставляет огромное количество ложной информации.
Также на прошедшем в Гааге заседании была заслушана версия России. Как и ожидалось, она оказалась прямо противоположной.
АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН, постпред России при ОЗХО:Всё, что говорят наши британские коллеги, — это рассказ, сотканный из лжи.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь были отравлены в британском городке Солсбери 4 марта. В настоящее время Юлия Скрипаль уже оправилась от отравления, однако её отец остаётся в госпитале. Доступ к нему строго ограничен.
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