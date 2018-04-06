Euronews: постпред России при ОЗХО опроверг заявления о «скрытых арсеналах» химоружия

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин подчеркнул в интервью Euronews, что Москва показывает пример добросовестного отношения к конвенции по запрету химоружия и не имеет никаких «скрытых арсеналов». Однако британские спецслужбы по-прежнему утверждают, что использованное в Солсбери токсичное вещество «Новичок» было произведено в «секретной российской лаборатории».
Американские дипломаты, выдворяемые из России в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, в ночь на четверг выехали из Москвы. Около четырёх утра на территорию дипмиссии заехали автобусы. Через три часа объявленные нон грата посольские сотрудники и их семьи отправились в направлении аэропорта.
Тем временем в Гааге на заседании стран — членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия заявила, что на поставленные ею вопросы был получен по существу ответ только на один из них. Накануне российский постоянный представитель при этой организации в эксклюзивном интервью Euronews заявил следующее:
АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН, постпред России при ОЗХО:Россия химически разоружилась, у нас нет никаких «скрытых арсеналов». Россия показывает пример добросовестного отношения к химической конвенции. Мы чисты.
С момента отравления в Солсбери прошёл месяц. В четверг британская The Times сообщила, что спецслужбы уверены, что местонахождение «секретной российской лаборатории», в которой был произведён «Новичок», установлено.
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