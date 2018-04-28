Aktuálně: чешские политики предпочитают ложь Америки правде России

Чехам пора привыкнуть к мысли о том, что из НАТО невозможно «просто так взять и выйти», — альянс не намерен отказываться от поля действия, солдат и покупателей оружия, пишет чешское интернет-издание Aktuálně. От своих членов НАТО требует максимальной и безусловной лояльности. Поэтому чешским политикам теперь приходится поддерживать и все обвинения в адрес России, даже если некоторые версии выглядят сомнительными, подчёркивается в статье.

Лояльность чехов по отношению к США и НАТО за последнее время уже дважды подверглась серьёзной проверке, пишет чешское интернет-издание Aktuálně. Сначала после инцидента, когда нервно-паралитическое вещество было применено в Великобритании для покушения на жизнь отца и дочери Скрипалей, а потом — после предполагаемой «химической атаки» в предместье Дамаска, говорится в статье.

Причём главным «виновником» в обоих случаях на Западе прямо или косвенно называли Россию и персонально её президента Владимира Путина. В связи с чем напрашивается вопрос: а обязаны ли чехи всегда поддерживать своих союзников по НАТО, даже если существуют большие сомнения в правдивости их утверждений?

В частности, в чешской и зарубежной печати уже появлялись определённые возражения и сомнения в том, что оба инцидента были именно такими, какими их описывают политики США, Великобритании и Франции, обвиняющие во всём Россию. Были озвучены и довольно рациональные аргументы, указывающие на тот факт, что обе атаки скорее навредили Москве и другим названным «организаторам», а не помогли им, отмечает автор.

Даже если не ставить задачу доподлинно выяснить, насколько правдивы все «доказательства» союзников Чехии по НАТО, можно предположить, что с «высокой долей вероятности» они лгали, подчёркивается в статье. Во-первых, это уже происходило и раньше, если вспомнить заявления Запада о мнимом «химическом оружии» Ирака. Во-вторых, вряд ли вообще когда-то получится узнать всю правду, поскольку каждая сторона будет и дальше представлять «неопровержимые доказательства», подтверждающие их собственную версию событий, полагает Aktuálně.

Однако чешские политики, по мнению автора, продолжают полностью следовать формуле: «Лучше ошибаться с Обамой, чем быть правым с Путиным». В частности, министр иностранных дел и министр обороны Чехии безоговорочно приняли на веру, что режим Асада действительно применил химическое оружие в Думе, и одобрили удар, который нанесли по Сирии США, Англия и Франция. Премьер-министр Андрей Бабиш тоже поддержал их в Twitter, как и председатели всех правых партий. Единственным «саботажником», который не верил и хотел увидеть вначале убедительные доказательства «химической атаки», оказался президент Милош Земан, сообщает Aktuálně.

Это свидетельствует о том, что на первом месте для чешских политиков оказалось проявление солидарности с НАТО и Западом, частью которого они себя ощущают, а не чья-то правота, считает автор: «Иными словами, чешские политики должны были поддержать удар по Сирии не потому, что поверили в химическую атаку, а потому, что мы — члены НАТО и не станем всякими сомнениями пятнать своих же».

Правительство должно было обосновать народу свою поддержку удара, подчеркнув, что проявило «солидарность» с союзниками, которая не зависит от того, как всё было на самом деле, чтобы люди поняли этот жест солидарности. А чешское правительство не оказалось бы в роли «дурачка», поверившего в химическую атаку, которой, скорее всего, попросту не было, отмечает Aktuálně.

Ведь после того, как президент Трамп заявил, что он хочет вскоре вывести войска из Сирии, «даже самый глупый чешский министр» мог бы просчитать, что единственное, чего не стоило делать Асаду, чтобы американцы действительно ушли, — так это применять химическое оружие, подчёркивается в статье. Непонятно, зачем Дамаск мог бы пойти на подобную глупость. Что касается дела Скрипаля, то достаточно вспомнить про смерть брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, который был отравлен нервно-паралитическим газом VX в аэропорту.

Малазийские следователи констатировали, что после нападения он сразу же скончался и помочь ему уже было нельзя — а семейство Скрипалей, по заявлениям британских властей, якобы отравили намного более сильным по своему воздействию веществом «Новичок», однако они оба выжили! Неужели стоит верить, что агенты северокорейских спецслужб лучше подготовлены и оснащены, чем российские, задаётся вопросом автор: «Печально, что чешский премьер и его министры выставляют себя такими простачками».

По всей видимости, чехам пора свыкнуться с мыслью о том, что из НАТО невозможно «просто так выйти», как из какого-нибудь добровольческого рыболовного общества, говорится в статье: «От нас, как от своих членов, альянс ожидает максимальной и безусловной лояльности, что бы ни происходило». НАТО не позволит Чехии покинуть свои ряды, потому что не захочет терять территорию, где может действовать, чешский контингент для ведения военных действий, а также покупателей оружия, поясняет автор. Чехи присоединились к НАТО добровольно, потому что хотели быть «частью Запада». Поэтому теперь чешским политикам не остаётся ничего другого, как вести себя согласно старой пословице: «С волками жить, по-волчьи выть», — заключает Aktuálně.