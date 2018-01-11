Бывший евродепутат: Запад для Чехии — уже не надежда, а угроза

Запад теперь уже не похож на «маяк свободы, проблески которого давали надежду» жителям Восточной Европы, заявил в интервью Parlamentní Listy бывший депутат Европарламента от Чехии Иво Стрейчек. По его мнению, несмотря на громкие заявления политиков и СМИ, «главной угрозой» для Европы в целом и Чехии в частности сейчас стала вовсе не Россия, а «сам современный Запад».

Давно пора осознать, что современный Запад уже не несёт всем надежду, и перестать называть Россию «главной угрозой». Пока европейцы этого не поймут, им мало что поможет, уверен Иво Стрейчек, бывший депутат Европарламента от партии ODS и член административного совета Института Вацлава Клауса. Проблема заключается в том, что «главная опасность» для Запада сейчас — это сам современный Запад, подчеркнул Стрейчек в беседе с корреспондентом Parlamentní Listy.

По его мнению, Запад «необъяснимо ужесточает политику конфронтации» с Россией. Между тем в ходе военной операции в Сирии россияне фактически разоблачили «ошибочную» политику США в регионе и «американскую военную несостоятельность», отметил Стрейчек в интервью Parlamentní Listy. Он назвал это показательным примером перемен в современном мире: «Россияне заняли очень прагматичную и реалистичную позицию, и их внешняя политика рациональна и предсказуема. А американцы (не только в Сирии) продемонстрировали свою внешнеполитическую беспомощность и дилетантизм. Россияне не пытались навязать Сирии новое правительство и нового президента, хотя когда-то это была советская традиция, как нам известно из собственной истории. Советскую роль навязывания «универсальной правды» взяли на себя американцы, и они исполняют её по всему миру. Я никогда не поверил бы, что увижу нечто подобное», — признался бывший европарламентарий.

Как он считает, довольно серьёзной и опасной проблемой становится эскалация напряжённости на Корейском полуострове, поскольку никто не в состоянии стать гарантом договора, позволившего бы урегулировать ситуацию. Российский президент предложил помощь в переговорах, но американцы отказались от совместных действий и сотрудничества, напомнил Стрейчек: «Китай не рвётся этим заниматься, американцы не верят русским, а корейцы не верят американцам. Но никто другой, кроме этих держав, не может возглавить процесс снижения напряжённости». В подобной ситуации довольно сложно оставаться оптимистом, отметил чешский эксперт. По его мнению, позитивный момент можно видеть лишь в том, что никому до сих пор так и не удалось спровоцировать военный конфликт Запада с Москвой — и за это стоит благодарить Трампа.

В то же время перед Европой по-прежнему остро стоит проблема миграции, которую ещё не скоро получится устранить, прогнозирует Стрейчек. По его мнению, миграционный кризис — это лишь один из кризисов современной европейской интеграционной модели «без границ и народов», который служит также проявлением «коллапса ценностей» нашей цивилизации. «Ничего подобного не было бы, если бы мы не поддались вредоносной политике современных новых европейских левых и не позволили убедить себя в том, что традиции, ценности и даже предрассудки уже являются пережитком прошлого. Общественное сознание, вероятно, начинает понемногу просыпаться, но нынешние европейские политические элиты продолжают бездействовать», — констатировал бывший европарламентарий в интервью Parlamentní Listy.

Он также предупредил, что Европу вскоре может захлестнуть и мощная миграционная волна с Украины, если Запад «продолжит свою бессмысленную и вредную политику в отношении восточных стран». И Европа пока явно не готова этому противостоять, уверен Стрейчек: «Иначе к мнению о том, что без рабочей силы иммигрантов наша экономика не обойдётся, не относились бы со все большим пониманием, и мы решительнее отвергали бы заявления о том, что мигранты якобы «помогут» решить проблему старения населения. Эти химеры открывают двери массовой миграции».

Но несмотря на все опасения, связанные с ростом численности мигрантов и мусульманского населения в Европе, в Чехии до настоящего момента превалирует мнение о том, что выход из ЕС станет «переходом к Москве» и поставит под угрозу «западную ориентацию», констатировал эксперт. «И я не вижу даже признаков того, что есть силы, способные что-то противопоставить подобным клише. Я очень боюсь, что эти идейные стереотипы у нас не сломит даже массовый приток мигрантов из стран, чуждых нам в культурном и цивилизационном отношении», — предостерёг Стрейчек.

Современный Запад — это уже не тот «маяк свободы, чьи проблески давали надежду» жителям Восточной Европы, отметил он: «Современный Запад — это защитники окружающей среды, феминистки, гендеристки, дурацкое движение #MeToo, регуляторы всех мастей, леволиберальная The New York Times и международный телеканал CNN, не терпящий инакомыслия». Идя по пути создания «нового человека», западный «либерализм» зашёл так далеко, что теперь уже отвергает семью, состоящую из мужчины и женщины, а любое отклонение считает «нормой, достойной уважения», отметил Стрейчек. По его мнению, заявления некоторых чешских политических партий о том, что «мы — часть Запада», в данном контексте смешны, если задуматься о том, во что же на самом деле превратился Запад сегодня.

В то время как российский президент Владимир Путин призвал соотечественников восстановить национальную гордость, и подавляющее большинство россиян сегодня уже совершенно не хотят возвращаться к «хаосу и развалу ельцинских времён». Но западные политики этого до сих пор не понимают, подчеркнул бывший европарламентарий: «Запад предпочитает культивировать политические схемы времён холодной войны и прикрывать свои собственные проблемы, создавая образ врага «там, на Востоке». Это ошибка, которая может нам очень дорого обойтись».

Что касается конфликта на Украине, то можно лишь пожалеть обычных людей, которые плохо жили и при коммунистах, и при всех правительствах, которые были в их стране после развала СССР, считает Стрейчек: «Государство находится в катастрофическом состоянии, и из него уезжают все хоть на что-то способные люди. Запад поступает по отношению к украинцам безжалостно, действуя с презрением и наглостью. Он кормит их обещаниями, зная, что не исполнит их, и подталкивает украинцев к конфликту с русскими, из которого ничего хорошего выйти не может».

Поэтому вряд ли стоит ожидать, что в 2018 году жизнь украинцев наладится, а тем более надеяться, что Запад коренным образом изменит свой «конфронтационный» тон в отношении России, прогнозирует чешский эксперт. «Меня это не радует. Я не считаю современную Россию главной угрозой. Главная опасность для Запада — это сам современный Запад», — заключил Стрейчек в интервью Parlamentní Listy.