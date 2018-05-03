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DWN: следуя примеру, Эрдоган выводит золотой запас Турции из США

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Турция выводит из США свои запасы золота, хранящиеся в Федеральном резервном банке на Манхэттене, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Тем самым, как отмечает немецкое издание, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган следует примеру Венесуэлы, Нидерландов и Германии.
DWN: следуя примеру, Эрдоган выводит золотой запас Турции из США
Reuters

Турция выводит из Соединённых Штатов свой золотой запас, хранящийся в Федеральном резервном банке на Манхэттене, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Буквально недавно стало известно, что в прошлом году турецкие золотые резервы в США уменьшились на 28 тонн. До этого в течение нескольких лет правительство Турции и вовсе вывело из-за границы около 228 тонн драгоценного металла, поясняет немецкое издание.

Тем самым Турция следует примеру Венесуэлы, Нидерландов и Германии, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В 2012 году Венесуэла «репатриировала» свои золотые резервы, хранившиеся на тот момент в Соединённых Штатах. В 2014 году уже нидерландское правительство приняло решение вернуть на родину из США порядка 120 тонн благородного металла. А в 2017 году настала очередь Берлина, который переправил из США в Германию около 300 тонн золота, которые также хранились в Федеральном резервном банке на Манхэттене.

В недавнем же прошлом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган потребовал обеспечивать иностранные кредиты, выдаваемые Турции, не долларами, а именно золотом, напоминает немецкое издание.

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источник
Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
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