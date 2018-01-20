Milenio: кандидат в президенты Мексики поведал, как ждёт субмарину с золотом из Москвы

Потенциальный кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ответ на обвинения в сговоре с российским правительством опубликовал шутливое видео, на котором он в порту ждёт подводную лодку с золотом из Москвы, сообщает Milenio. «Теперь я Андрес Мануэлович», — заявил иронично политик, комментируя обвинения в свой адрес.
После того как председатель Институционно-революционной партии (PRI) Энрике Очоа заявил, что Россия и Венесуэла поддерживают Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, потенциальный кандидат от Движения национального возрождения (Morena) вновь разместил в Twitter видео, в котором говорится, что он уже не Панцирник*, а Андрес Мануэлович. В порту Веракрус в саркастической манере он заявил, что живёт за счёт золота из Москвы.
АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, потенциальный кандидат в президенты Мексики: Пользуясь этой погодой, я жду, когда всплывёт российская подводная лодка. Она, как говорят, появляется в моём городе, поскольку возит для меня золото из Москвы. Как вы уже видели, представитель Пеньи** и Мида*** заявил, что мы в сговоре с российским правительством. Теперь я Андрес Мануэлович.
И теперь я уже живу за счёт золота из Москвы.
Хотя на самом деле я живу за счёт золотца из Паленке**** — золотистого попугая-болтуна, которого держу в Паленке.
Дата выхода в эфир 18 января 2018 года.
* Панцирник (Peje — сокр. от Pejelagarto) — прозвище Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (прим. ИноТВ).
** Энрике Пенья — президент Мексики (прим. ИноТВ).
*** Хосе Антонио Мид — министр финансов Мексики (прим. ИноТВ).
**** Паленке — условное название развалин большого города майя в Мексике (прим. ИноТВ).
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