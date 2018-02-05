Кандидат в президенты Мексики: мои связи с Москвой — не более, чем дурная шутка Потенциальный кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал абсолютно несерьёзными звучащие в его адрес обвинения в связях с Россией и Венесуэлой, сообщает Milenio. «Всё это анекдот. Дурная шутка», — подчеркнул мексиканский политик. 5 февраля 2018 Milenio

Milenio: кандидат в президенты Мексики поведал, как ждёт субмарину с золотом из Москвы Потенциальный кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ответ на обвинения в сговоре с российским правительством опубликовал шутливое видео, на котором он в порту ждёт подводную лодку с золотом из Москвы, сообщает Milenio. «Теперь я Андрес Мануэлович», — заявил иронично политик, комментируя обвинения в свой адрес. 20 января 2018 Milenio

Televisa: в Мексике футбольный фанат пошёл за сигаретами и... оказался в России Футбольный фанат из Мексики, чтобы попасть на Кубок конфедераций, обманул свою жену, сообщает Televisa. Он сказал ей, что идёт в магазин за сигаретами, а на самом деле отправился в Россию, чтобы поддерживать свою национальную сборную. 29 июня 2017 Televisa

Noticaribe: в Мексике чуть не линчевали россиянина за оскорбление местных В мексиканском городе Канкун толпа попыталась линчевать россиянина Алексея Макеева, сообщает Noticaribe. Как отмечает издание, последний вызвал негодование местных жителей, снимая на видео то, как оскорбляет и унижает мексиканцев, а затем публикуя свои записи в одной из соцсетей. 20 мая 2017 Noticaribe

Prensario: RT на испанском – большой аргентинский перезапуск 19 сентября в Культурном Центре Нестора Киршнера в Буэнос-Айресе в присутствии многочисленных представителей властей Аргентины, российский канал RT вновь запустил свое вещание в Аргентине, став вновь доступным на платформе цифрового телевидения TDA. Как сообщает мексиканский портал Prensario, гостям были показаны документальные фильмы, снятые корреспондентами канала из Буэнос-Айреса и Мадрида. 30 сентября 2016 Prensario

Штайнмайер призвал Москву и Вашингтон сплотиться ради победы над ИГ Для решения сирийского конфликта необходимы совместные усилия России и США, заявили министры иностранных дел Испании и Германии. На встрече в Мадриде Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо и Франк-Вальтер Штайнмайер отметили, что Москва и Вашингтон должны объединиться в борьбе против общего врага - терроризма, пишет El Universal. 10 октября 2015 El Universal

El Universal: Путин и Мадуро договорились о новой цене на нефть Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро договорились о серии инициатив, направленных на стабилизацию нефтяного рынка, сообщает El Universal со ссылкой на заявление венесуэльского лидера. Стороны, как утверждает издание, также сошлись на том, что цена барреля нефти должна быть не меньше 70 долларов. 4 сентября 2015 El Universal

Jornada: Консервативный разворот Путина напоминает сталинскую контрреволюцию «Реабилитация Сталина» в России неслучайна, пишет обозреватель La Jornada Мацей Вишневский. По мнению автора материала, консервативный разворот Владимира Путина очень походит на сталинисткую контрреволюцию с возвращением страны к «имперскому величию» и «традиционным ценностям». 2 августа 2015 La Jornada

El Horizonte: Газовый дефицит в Европе лишь ускорит свержение Асада Катар спонсирует исламистов для того, чтобы они свергли Башара Асада, пишет мексиканское издание El Horizonte. Эта, как отмечает автор статьи, «маленькая, но богатая монархия» поступает так, поскольку стремится построить свой собственный газопровод в Европу, которой срочно нужна замена российскому газу, а сирийский президент остается единственным препятствием для осуществления этой задумки. 2 октября 2014 El Horizonte

Американскому гамбургеру в Москве указали на дверь Сторонники правильного питания предложили оригинальный ответ на американские санкции. Они призвали полностью или частично запретить американские рестораны быстрого питания, сообщает SDP Noticias. В подтверждение активисты провели в центре Москвы акцию «символического выдворения» гамбургера из России. 2 апреля 2014 SDP Noticias