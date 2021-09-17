TV Azteca: «плод стремления к справедливости и свободе» — в Мексике военным парадом отметили 200-летие независимости

По случаю 200-летней годовщины с момента окончания войны за независимость в мексиканской столице Мехико прошёл военный парад, передаёт TV Azteca. Как заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, движение за независимость в его стране было «плодом стремления к справедливости и свободе».
В очередной раз вооружённые силы провели парад, чтобы песнями, ликованием и скандированием отпраздновать начало независимости нашей страны в рамках 200-летия окончания войны за освобождение.
Представители различных родов войск — ВМС, ВВС и Национальной гвардии — прошли из центра Мехико по проспекту Пасео-де-ля-Реформа до Марсового поля.
Ранее президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор напомнил о таком деятеле, как священник (Мигель. — ИноТВ) Идальго.
АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Мы, мексиканцы, чувствуем гордость за этого героя и за многих других, поскольку здесь, в Мексике, как ни в одном другом месте, движение за независимость началось не из-за простых перестановок в верхах власти и было движимо не одними только националистическими настроениями, а стало плодом стремления к справедливости и свободе.
В свою очередь, министр национальной обороны Луис Кресенсио Сандоваль напомнил о единстве, которое должно преобладать между мексиканцами.
ЛУИС КРЕСЕНСИО САНДОВАЛЬ, министр обороны Мексики: В наши дни дела обстоят иначе и процессы преобразования инициируются демократическим образом. Необходимо быть едиными, чтобы реализовать устремления и добиться национальных целей.
В военном параде по случаю 211-летней годовщины начала независимости приняли участие более 15 тысяч военных, сотня воздушных судов, которые бороздили небо над Мехико, а также 598 единиц транспорта, в том числе праздничного.
При информационной поддержке Хуана Пабло Рейеса. Новостной отдел Azteca.
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