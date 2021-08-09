Fox: чёрствость и неуважение — мэр техасского города обвинил Вашингтон в игнорировании миграционного кризиса

Бездействие администрации Джо Байдена серьёзно осложняет ситуацию на американо-мексиканской границе. Об этом в интервью Fox News сообщил мэр города Маккален Хавьер Виллалобос. По его словам, региональным властям приходится самостоятельно справляться с наплывом мигрантов, среди которых при этом растёт количество заражённых коронавирусом.

А сейчас с нами на связи Хавьер Виллалобос, мэр техасского города. Ему приходится разбираться с этой ситуацией. Господин мэр, рады видеть вас на нашей передаче. Похоже, события там опять ускоряются?

ХАВЬЕР ВИЛЛАЛОБОС, мэр города Маккален, штат Техас: Так и есть. Более того, именно поэтому на прошлой неделе нам пришлось открывать временное сооружение (для мигрантов. — ИноТВ) прямо здесь, в Маккалене, потому что католическая благотворительная организация не справляется. Они могут вместить не более 200 человек.

Мы были вынуждены принять экстренные меры. В противном случае более 200 потенциально заражённых коронавирусом мигрантов попали бы в Маккален, и мы не могли этого позволить. Поэтому мы действительно построили пару палаток. На следующий день, как вы видели, мы переправили их (мигрантов. — ИноТВ) в город Мишн, штат Техас.

И теперь мы сталкиваемся с проблемой. В 40 милях от нас в городе Донна находятся палатки с тысячами человек. На западе от нас расположен Мишн. Тех, кого мы отправляем на юг, нам отправляют обратно. Поэтому у нас неразбериха.

И новости о вспышке заражений COVID среди некоторых мигрантов наверняка, мягко говоря, тревожат жителей вашего города, ведь так?

ХАВЬЕР ВИЛЛАЛОБОС: Определённо. Процент заражённых среди них увеличился с 4 до свыше 15 процентов. И в долине реки Рио-Гранде также растёт количество заболевших. Мы не можем связывать её (вспышку. — ИноТВ) только с мигрантами. Но нас действительно тревожит эта ситуация, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы обезопасить жителей нашего города.

Вам нужен дополнительный персонал. Вы его получили?

ХАВЬЕР ВИЛЛАЛОБОС: Нил, нам нужна любая помощь. Вот почему мы объявили о бедственном положении — мы не можем выполнять работу федеральных властей. Она не входит в наши полномочия. Мы просто хотим защитить наших людей.

Мы выпустили декларацию (о бедственном положении), потому что мы нуждаемся в финансировании правительства штата, федеральных властей, чтобы заниматься тем, чем они не занимаются. И нас раздражает проявление чёрствости и неуважение, то, что пограничная служба бросает мигрантов в центре Маккалена.

Мы любим нашу пограничную службу. Мы знаем, что это не их вина. Мы знаем, от кого исходят приказы. И именно в их (федеральных властей. — ИноТВ) адрес звучат наши обвинения.

Ладно. Держитесь там, господин мэр. Вас только избрали, вы только получили власть и уже с головой ушли в этот омут. Мэр Виллалобос.

Дата выхода в эфир 07 августа 2021 года.