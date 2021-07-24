Fox News: открытая граница — бреши в стене Трампа позволят наркокартелям и мигрантам проникать в США

Приостановка строительства стены Трампа привела к появлению пустых участков на американо-мексиканской границе. Этим обстоятельством пользуются не только обычные мигранты, но и связанные с наркокартелями контрабандисты, которые перевозят нелегалов вглубь США, передаёт Fox News.

С нами на связи корреспондент Fox News Билл Мелюжин. Билл, что вы нам приготовили?

БИЛЛ МЕЛЮЖИН, корреспондент Fox News: Да, Марк, добрый вечер. Недавно источник из техасского Департамента общественной безопасности прислал мне по-настоящему пугающее видео, на котором видно, что мексиканские наркокартели находятся и орудуют на нашей стороне границы.

Взгляните на этот ролик. Сейчас вы видите пару до зубов вооружённых контрабандистов, занимающихся перевозкой людей. У них боевая экипировка и мощные автоматы с барабанными магазинами увеличенной ёмкости. Они развозят группу нелегальных иммигрантов в ближайшие ранчо в Хеббронвилле, штат Техас, который расположен всего в четырёх часах езды от Дель-Рио, где мы находимся.

Контрабандисты тормозят рядом с воротами, ругают мигрантов и велят им выбираться из машины. Затем мигранты перебираются через забор и запрыгивают в пикап, который тайно перевозит их вглубь Соединённых Штатов.

Эти мексиканские картели делают огромные деньги на пересечении границ, потому что всем этим мигрантам приходится платить, чтобы попасть в США. И на этом страшном видео видно, как серьёзно вооружены эти ребята, и они действуют прямо здесь, в Техасе.

Всё это происходит в то время, как целые фрагменты нашей пограничной стены оказались совершенно недостроенными. Взгляните на снятые нами вчера в Дель-Рио кадры с частью стены президента Трампа. Её начали возводить здесь, но как только президент Байден пришёл к власти, строительство резко остановилось.

В новом докладе, опубликованном сенатором Джеймсом Ленкфордом из Оклахомы, делается вывод, что с января простой строительных работ обошёлся налогоплательщикам в два миллиарда долларов. Более того, в нём говорится, что мы фактически ежедневно тратим впустую порядка трёх миллионов долларов, платим подрядчикам, чтобы они просто караулили сталь и цемент посреди пустыни вместо строительства.

И мигранты пользуются таким положением вещей. Посмотрите на это видео, которое мы сняли здесь у этой секции стены в Дель-Рио сегодня. Огромная группа из 250 мигрантов пришла к этим воротам в надежде попасть в США. Они были из различных частей света, в основном гаитяне. Некоторые прибыли из Африки. Среди них даже нашёлся парень из Индии. В итоге пограничная служба впустила всех в страну, их посадили на автобусы и отправили в региональные распределительные центры, откуда многие из них просто-напросто будут выпущены, получив повестку в суд.

И поглядите на ещё одно видео. Мы всю неделю показывали ролики с людьми, которые сдавались властям, но так бывает не всегда. Вы можете увидеть, как техасский полицейский тормозит контрабандиста, перевозящего людей. Но когда он приближается к машине контрабандиста, тот давит на газ и уезжает. В итоге в ходе преследования контрабандист останавливает машину на обочине, он и толпа мигрантов бегут в кусты. Полицейский гонится за водителем, но всем этим мигрантам, которые на ваших глазах высыпают из машины, удалось скрыться. Вам слово.

Билл, вы говорите, что фактически видели граждан почти из каждого уголка света. А попадались ли вам там коллеги-корреспонденты с других телеканалов, которые радуются этому расово-культурному разнообразию на открытой границе?

БИЛЛ МЕЛЮЖИН: Не попадались. Это не означает, что они здесь не бывают, но я приезжаю сюда уже шестой или седьмой раз и могу сказать, что пока ещё я не встречал представителей других кабельных телеканалов. Я знаю, что некоторые другие каналы ABC, NBC были здесь пару раз, но там, где находились мы, работали только местные отделения и репортёры-фрилансеры.

То есть 150 иностранцев разного вида, но американских тележурналистов раз-два и обчёлся. Отличный репортаж, Билл.

Дата выхода в эфир 24 июля 2021 года.