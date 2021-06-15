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Telegraph: невестка Трампа призвала американцев встречать мигрантов с оружием в руках

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Невестка Дональда Трампа Лара Трамп призвала американцев, живущих у американо-мексиканской границы, «вооружаться и быть готовыми», пишет The Daily Telegraph. Так она отреагировала на невиданный за последние два десятилетия приток иммигрантов из Центральной Америки.
Telegraph: невестка Трампа призвала американцев встречать мигрантов с оружием в руках
Reuters
Лара Трамп, невестка бывшего президента США Дональда Трампа, призвала американцев, живущих на южной границе Соединённых Штатов, «вооружаться» в ответ на приток мигрантов из Центральной Америки, пишет The Daily Telegraph.  

Госпожа Трамп, которая, как полагают, в следующем году намерена баллотироваться в сенат США от Северной Каролины, выступила со своими провокационными заявлениями на канале Fox News.

Её слова прозвучали на фоне опубликованных на прошлой неделе данных, согласно которым в прошлом месяце было предпринято более 180 тыс. попыток незаконного пересечения американо-мексиканской границы, что стало самым высоким показателем за два десятилетия.

«Я не знаю, что сказать людям, живущим на южной границе. Думаю, им лучше вооружиться, достать оружие и быть готовыми. Возможно, им придётся взять дело в свои руки», — заявила Лара Трамп.

По её словам, люди никогда не должны предпринимать в США такое опасное путешествие.

«Это плохо для американцев. Это плохо для мигрантов. Это плохо во всех отношениях», — подчеркнула она.

Её высказывания были встречены с осуждением со стороны её политических оппонентов, в том числе со стороны демократа Рассела Фостера, баллотирующегося в конгресс в Техасе.

«Это опасно, — сказал он. — Невестка бывшего президента призывает людей стрелять в иммигрантов. Это звучит ещё хуже после ряда массовых расстрелов в Техасе и других местах за последние несколько дней. Всё это может привести к всплеску преступлений на почве ненависти по всей стране».

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Daily Telegraph Великобритания Европа
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