Daily Mail: глава МВД Британии обвинила соцсети в стремительном притоке мигрантов в страну

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател обвинила социальные сети в том, что они способствуют резкому притоку незаконных мигрантов, пытающихся попасть в Соединённое Королевство, сообщает Daily Mail. В частности, она указала на то, что соцсети позволяют контрабандистам размещать у себя рекламу незаконного пересечения пролива Ла-Манш.

Глава МВД Великобритании Прити Пател обвинила социальные сети, в том числе Facebook, Twitter и TikTok, в стремительном росте числа мигрантов, пытающихся добраться до Великобритании, сообщает Daily Mail. В частности, она обратилась к социальным сетям с призывом удалять сообщения, которые «приукрашивают» незаконное пересечение Ла-Манша.



Министр внутренних дел Британии пошла на этот шаг на фоне стремительного роста числа мигрантов, пытающихся добраться до Соединённого Королевства, а также на фоне растущего недовольства британского правительства тем, что ИТ-компании позволяют контрабандистам, перевозящим нелегальных мигрантов, использовать свои платформы для рекламы криминальных услуг.



Таблоид в качестве примера приводит одно видео, на котором запечатлено, как мигранты перебираются из Калэ в Дувр. Эта видеозапись набрала более 800 тыс. просмотров в TikTok.



В своём письме к соцсетям, которое попало в распоряжение Daily Mail, Пател просит интернет-гигантов «положить конец эксплуатации ваших платформ преступниками, причастными к организованной преступности в сфере иммиграции». Она также отмечает, что происходит это в то самое время, когда небывалое количество людей совершают «невероятно опасные путешествия» через Ла-Манш.



Банды торговцев людьми используют эти сайты, в том числе Instagram и YouTube, для рекламы не только незаконного пересечения пролива на лодках, но и прочих вещей: поддельных паспортов и визовых услуг. Пател в своём письме предупредила: «Сообщения, пропагандирующие и даже приукрашивающие эти смертоносные, незаконные перевозки на лодках или в кузовах грузовиков, абсолютно неприемлемы».



«В этих сообщениях и рекламных объявлениях ничего не говорится о людях, которые погибли, пытаясь пересечь пролив, или были вынуждены провести 13 часов в ледяных водах в непригодных для плавания лодках, — написала она. — Эти объявления напрямую ведут к гибели людей, и я умоляю вас сделать все, что в ваших силах, чтобы быстро и инициативно удалять сообщения, связанные с незаконными пересечениями пролива, прежде чем ещё больше мужчин, женщин и детей погибнет в его водах или на других маршрутах нелегальной миграции. Пришло время действовать, пока не стало слишком поздно».



Вмешательство главы МВД Великобритании говорит о растущей решимости правительства бороться с мощью и влиянием ИТ- гигантов, считает Daily Mail.



В этом году в Великобританию через Ла-Манш уже прибыло не менее 4300 мигрантов, в том числе более тысячи за прошлую неделю, говорится в статье. Как ожидается, в этом году будет превышен показатель 2020-го, когда в страну таким образом въехало 8400 человек, несмотря на обещание Пател сделать нелегальную миграцию через пролив «нежизнеспособной».