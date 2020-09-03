Euronews: нелегальная миграция через Ла-Манш бьёт все рекорды

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03:00 Россиянка Гаспарян намерена показать свой лучший теннис в матче с Сереной Уильямс Российская теннисистка Маргарита Гаспарян поделилась ожиданиями от матча второго круга турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке с американкой Сереной Уильямс.

03:00 В Екатеринбурге простились с писателем Владиславом Крапивиным В Храме-на-Крови в Екатеринбурге прошло прощание с писателем Владиславом Крапивиным.

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03:00 Адвокат заявил, что Ефремов намерен признать вину Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актёр Михаил Ефремов намерен в четверг, 3 сентября, признать вину.

03:00 Законопроект об отмене транспортного налога внесён в Госдуму В Госдуму внесён законопроект об отмене в России транспортного налога. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

03:00 «Хьюстон» вышел в полуфинал Западной конференции НБА, где сыграет с «Лейкерс» «Хьюстон Рокетс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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