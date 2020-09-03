Euronews: нелегальная миграция через Ла-Манш бьёт все рекорды

Число мигрантов, пытающихся нелегально перебраться из Европы в Великобританию через Ла-Манш, превысило 400 человек за одни сутки. Это новый антирекорд, который вызывает серьёзную озабоченность у британского правительства. Премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что отчаявшиеся мигранты становятся лёгкой добычей мафии и подрывают доверие к статусу беженца, передаёт Euronews.
Накануне Береговая охрана Соединённого Королевства зарегистрировала свыше 400 новых мигрантов, которые пересекали Ла-Манш. Это новый антирекорд. Предыдущий был установлен месяц назад, когда были задержаны 235 человек, желающих оказаться в Британии.
Цифры сообщил в палате общин глава кабмина Борис Джонсон. Он добавил:
БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Я очень сочувствую тем, кто пускается в путь, чтобы начать новую жизнь. Они отчаялись настолько, что в надувные лодки вместе с собой берут детей. Но в то же самое время я вынужден отметить, что чаще всего эти люди — добыча мафиози, которые пользуются их положением, чтобы толкнуть на нарушение законов. Кроме того, эти люди подрывают доверие к статусу беженца, который требуется получать официально, соблюдая формальности.
К статистике, которая прозвучала в стенах Вестминстера, следует прибавить свыше 50 задержанных французскими правоохранителями ещё на противоположном берегу. Во вторник, как сообщается, попытку пересечь Ла-Манш предприняли не менее 145 нелегальных мигрантов.
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