Asahi Shimbun: дешёвое мясо для Европы — коронавирус выявил эксплуатацию гастарбайтеров

Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе обнажили проблему, связанную с несправедливой оплатой труда и тяжёлыми условиями жизни приезжих рабочих, на которую раньше зачастую просто закрывали глаза, пишет Asahi Shimbun. Как выяснилось, например, в Германии иностранных рабочих фактически «эксплуатируют» ради дешёвого мяса, которое требуют немецкие потребители. И это касается различных отраслей сельскохозяйственной и продовольственной сферы, подчёркивается в статье.

Пандемия опасной коронавирусной инфекции, которая распространяется по всему миру уже более полугода, подняла на поверхность проблему, которую раньше в Европе часто игнорировали. В июне этого года, когда жизнь в Германии, казалось бы, постепенно начала возвращаться в привычное русло после жёсткого карантина, неожиданно выяснилось, что COVID-19 заразилось более 1500 сотрудников мясокомбината Tönnies на северо-западе страны. А последовавшие за этим проверки показали, что приезжих рабочих фактически эксплуатировали ради дешёвого мяса, которое требуют немецкие потребители, пишет Asahi Shimbun.



Руководство компании тогда поспешило заявить, что работающие на заводе болгары и румыны на выходные уезжали к себе на родину, а затем вернулись на работу. И у многих после таких заявлений могло сложиться впечатление, что всплеск заражений был связан с тем, что рабочие из Восточной Европы часто уезжают домой. Однако на самом деле оказалось, что гастарбайтеры на этом мяскокомбинате эксплуатировались в ужасных условиях в течение долгих лет, подчёркивается в статье. И именно это стало причиной распространения вируса.



При этом между иностранными рабочими и компанией Tönnies стояло несколько подрядчиков, которые зарабатывали на этом сами, в то время как приезжие получали по контракту за свою тяжёлую работу очень маленькие суммы. А размещали их для проживания в маленьких и тесных помещениях, напоминающих бараки для рабочих в довоенной Японии, сообщает Asahi Shimbun.



В то же время на производстве в компании Tönnies используется новейшее оборудование, благодаря чему в день забивают и перерабатывают на мясо до 30 тыс. свиней, отмечается в статье. Доля предприятия этой фирмы составляет около 30% на немецком рынке свинины. Несмотря на это, компания не использует цифровые устройства учёта присутствия сотрудников на рабочих местах — а рабочим «из соображений гигиены» запрещено приносить мобильные телефоны и часы на рабочее место. Причём в производственных помещениях на стенах часов также не было, поэтому они не могли следить за временем.



В результате им часто приходилось перерабатывать, однако плата за сверхурочную работу отсутствовала. И фактически это стало нормой, подчёркивает Asahi Shimbun. В ходе недавних проверок даже появились подозрения, что компания Tönnies на протяжении многих лет умышленно не устанавливала цифровые устройства учёта рабочего времени, чтобы не оставалось свидетельств о постоянных переработках. Кроме того, стало известно, что из зарплаты гастарбайтеров часто вычитались штрафы якобы за «допущенные ошибки».



Когда вся эта история всплыла на свет и стала регулярно обсуждаться в СМИ, многие в Германии стали активно критиковать компанию Tönnies. Однако позиция самих потребителей также вызывает вопросы, отмечается в статье. Регулярные социологические опросы показывают, что в Германии многие любят животных и одновременно требуют обеспечивать хорошие условия труда. Но в то же время потребители не хотят платить больше денег за мясо, констатирует Asahi Shimbun.



По статистике, ежегодное потребление мяса в Германии в среднем составляет примерно 60 кг на человека. При этом в крупных немецких дискаунтерах Aldi и Lidl килограмм свинины от компании Tönnies стоит около пяти евро, а курица — примерно два евро за килограмм, и это мясо пользуется большим спросом. Если сравнить ситуацию с другими странами ЕС, то результаты оказываются просто «позорными», подчёркивается в статье: «Именно в Германии наблюдается тенденция к запросу на дешёвое мясо. Безусловно, компания, эксплуатировавшая иностранных рабочих в ужасных условиях, ответственна за эти нарушения — но определенная вина лежит также и на немецких потребителях, которые ведут себя крайне эгоцентрично».



Однако эксплуатации подвергаются не только рабочие в сфере мясной промышленности, отмечает автор. На фоне этого скандала в немецких СМИ начали появляться также публикации, которые рассказывают о страданиях сезонных рабочих, приезжающих из Восточной Европы на сбор урожая спаржи и клубники. Посредники обещают им зарплату, которая на практике оказывается вдвое меньше, а в результате зачастую вообще не платят, объясняя это необходимостью вначале окупить все транспортные расходы, либо вычитают за питание.



Иногда у гастарбайтеров после приезда отбирают паспорта. Часто оказывается, что сезонных рабочих после приезда не обеспечивают нормальным жильём и размещают в ангарах, где хранится сельхозтехника, в плохо проветриваемых контейнерах или в палатках, разбитых рядом с полем. Некоторых при этом выгоняли просто за вопрос о контракте, говорится в статье.



Обо всех этих проблемах широкая общественность в Германии узнала лишь благодаря смерти некоторых рабочих из-за заражения коронавирусом, пишет Asahi Shimbun. Между тем 24 тысячи немецких компаний регулярно используют около 300 тысяч сезонных рабочих, а Евросоюз выплачивает немецким фермам громадные субсидии. Однако на некоторых фермах гастарбайтеров не обеспечили даже масками и антисептиками после начала эпидемии, подчёркивается в статье.

Причём эксплуатация иностранных сезонных рабочих в сельском хозяйстве затрагивает не только Германию, констатирует Asahi Shimbun. Эта проблема существует и в других странах Евросоюза. В частности, это касается Испании, которая часто привлекает гастарбайтеров для сбора урожая ягод и фруктов.



В настоящее время ЕС пытается принять меры, чтобы как-то улучшить ситуацию и защитить права трудовых мигрантов. В Германии некоторые компании начали пересматривать контракты о найме, чтобы предотвратить эксплуатацию иностранных рабочих. Между тем запрос потребителей на дешёвое мясо, которое продается в немецких супермаркетах, или дешёвые фрукты, которые продаются по всей Европе, отбрасывает тень на эту инициативу, подчёркивается в статье: «Потребители гонятся только за дешевизной. Они не обращают внимания на эксплуатацию, стоящую за ней, и это мешает урегулированию этой проблемы».



По мнению автора, европейские потребители, которые гонятся за дешевизной, обязаны изменить свой подход. Лишь благодаря жертвам коронавируса эксплуатация иностранных рабочих на мясокомбинатах и клубничных фермах стала достоянием общественности — и если обратиться к европейской истории, то станет ясно, что когда-то и эпидемия чумы привела к улучшению условий труда, отмечает Asahi Shimbun. Из-за огромного количества жертв чумы общая численность населения в Европе сократилась, рабочей силы стало не хватать. Поэтому и люди из низшего сословия тоже получили шанс найти работу, а средний уровень зарплаты вырос, поясняет автор.



Кроме того, начали появляться первые статьи, регламентирующие продолжительность рабочего дня и отдыха, которые легли в основу нынешнего рабочего законодательства Германии. А сокращение населения Великобритании из-за чумы также привело к отмене крепостного права, говорится в статье. Сейчас из-за пандемии коронавируса в центре внимания вновь оказались люди, которых эксплуатировали и ущемляли их права в современной Европе. Однако вопрос о том, сможет ли европейское общество «измениться в лучшую сторону, как это было после чумы», пока остаётся открытым, заключает Asahi Shimbun.