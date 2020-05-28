Fox News: американские старшекурсники просят Трампа закрыть Америку для гастарбайтеров: самим работать негде

На фоне рекордной безработицы молодые выпускники американских колледжей столкнутся с огромной конкуренцией на рынке труда, констатирует Fox News. 30 студенческих организаций в США подписали письмо, в котором просят президента Трампа отменить визы для иностранцев, «отбирающих» рабочие места у американцев.

У только что выпустившихся старшекурсников американских вузов проблемы. Если вы знакомы с одним из них, вы в курсе. В среднем каждый из них должен почти 30 тысяч долларов. Скоро они вступят на рынок труда и будут конкурировать там с 40 миллионами американцев, недавно потерявшими работу.



Итак, положение американской молодёжи тяжёлое. Может быть, самое тяжёлое на нашей памяти. Вот почему 30 американских студенческих организаций только что послали президенту США письмо с простым предложением о том, как им помочь: заставить компании приостановить ввоз иностранных работников, занимающих их потенциальные рабочие места.



В письме предлагается отменить сотни тысяч виз H1B и OPT. Это визы, позволяющие иностранным рабочим занимать рабочие места, которые могли бы достаться американцам, только что выпустившимся из вузов. Мысль проста.



Оливер Крварик — президент студенческого объединения республиканцев в Университете штата Калифорния в Сан-Диего. Его организация подписала это письмо. Мы рады, что сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Оливер. С вашего позволения, скажу, как мне жаль вас и ваших сокурсников: выйти на рынок труда в такое время… Это действительно тяжело. Объясните, чего, по-вашему, поможет добиться это письмо и почему оно может быть вам полезным.



ОЛИВЕР КРВАРИК, президент студенческого объединения республиканцев в Университете штата Калифорния в Сан-Диего: Итак, это письмо написано в стратегически очень важный момент для администрации. Всего месяц назад — кажется, день в день — президент объявил об указе, по сути, тотально запрещающем иммиграцию. Но на следующий же день я и многие другие выпускники были обескуражены, узнав, что некоторые из самых возмутительных виз для иностранных работников под этот запрет не подпадают.



Да.



ОЛИВЕР КРВАРИК: То есть, по сути, мы просто подаём сигнал администрации: есть желание, особенно у молодых вероятных избирателей, принять меры по поводу возмутительного злоупотребления визами H1B и OPT, которое вытесняет американских выпускников и вообще специалистов.



Именно так. Внесём ясность: речь идёт не о сборщиках клубники, не о сельскохозяйственных рабочих, во многих случаях это работа в офисе. И можно себе представить, кто именно в администрации был за сохранение этих виз, кому позвонил Тим Кук из Apple, чтобы их сохранить. Вы считаете, что можете на что-то повлиять, обращаясь напрямую к президенту?



ОЛИВЕР КРВАРИК: Думаю, учитывая текущий момент, ожидается, что президент объявит о новых мерах касательно запрета иммиграции. Думаю, это будет уже в ближайшую неделю. Так что будем надеться, что администрация учтёт момент, стратегически очень важный момент, когда написано это письмо.



Как вы… Вы сами в таком положении. Вы студент колледжа. Вы в какой-то момент выйдете на рынок труда. Помолясь. Вы лично как относитесь к тому, что власти США позволяют отдавать иностранным гражданам офисные рабочие места, которые могли бы достаться вам и стать вашим стартом в жизни?



ОЛИВЕР КРВАРИК: Лично у меня это в голове не укладывается. Особенно потому, что это было приоритетом внешней… то есть внутренней политики президента, даже когда он был ещё кандидатом, в 2015 и 2016 годах.



Всё верно.



ОЛИВЕР КРВАРИК: Начиная с 1990-х и даже ещё раньше американские патриоты неоднократно били тревогу по поводу того, что злоупотребление привлечением гастарбайтеров вытесняет американских рабочих. И тот факт, что почти за четыре года администрация не приняла решительных мер в этой области, вызывает недоумение.



Да, потому что, по-моему, хоть президент и за отмену этих виз, его отговорили… можете себе представить кто.



Позвольте напоследок спросить вас: вы не чувствуете себя немного одураченным? Вы поступаете в колледж, залезаете во все эти долги, учитесь, а когда вы выходите, оказывается, что рабочие места отдают выпускникам колледжей из других стран.



ОЛИВЕР КРВАРИК: Конечно. Особенно учитывая, какие бешеные деньги платят за обучение международные студенты, и тому подобное. Явно же у американских университетов есть конфликт интересов! Они продают собственных выпускников.



Это вообще свойственно американской политике. То, что лучше всего для рынка, для ВВП, необязательно лучше для американского рабочего или американского выпускника.



Дата выхода в эфир 26 мая 2020 года.