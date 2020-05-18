BI: больнее всего безработица ударила по малообеспеченным американцам

Как показал новый доклад Федеральной резервной системы США, среди тех, кто потерял работу из-за кризиса, очень большой процент составляют малообеспеченные американцы. В целом о снижении доходов в связи с увольнением или сокращением рабочих часов в марте заявили 23% взрослых людей, многие из которых теперь не смогут полностью оплатить счета, пишет Business Insider.

По данным нового исследования Федеральной резервной системы США, среди миллионов американцев, потерявших работу в последние недели из-за вызванного коронавирусом кризиса, большой процент составляют люди с низким доходом, сообщает Business Insider.

Как отмечает издание, в основе своей исследование, опубликованное в четверг 14 мая, было сосредоточено на экономическом благосостоянии населения на конец 2019 года. Однако после того как в США началась вспышка коронавируса, эксперты внесли в доклад дополнительные данные по периоду до апреля 2020 года. Как выяснилось, порядка 40% работавших в феврале людей из семей с общим доходом менее $40 тыс. в марте подали заявления на пособия по безработице.

«Сейчас, когда в будущем нет никакой уверенности и жизни переворачиваются с ног на голову, такие разительные перемены в сфере экономического достатка причинили ущерб, масштабы которого трудно описать словами», — прокомментировал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

В тот же день, когда был опубликован доклад, Министерство труда США обнародовало данные по заявлениям на пособия по безработице по прошлой неделе. За поддержкой государства обратилось ещё 2,98 млн человек. Таким образом в общей сложности за восемь прошедших недель официально за пособием обратились 36,5 млн американцев.

В апреле, как напоминает Business Insider, уровень безработицы возрос до 14,7% — самый высокий показатель со времён Великой депрессии. И хотя без увольнений и сокращений не обошлось во всех сферах, больше всего эта проблема ударила по досуговому и гостиничному бизнесу.

Также, как показало исследование Федеральной резервной системы, помимо потери работы, на благосостоянии многих американцев, избежавших увольнения, сказались и такие факторы, как сокращение рабочих часов и принудительный неоплачиваемый отпуск.

«В целом 19 процентов всех взрослых людей в марте заявили либо о потере работы, либо о сокращении рабочих часов», — приводит газета цитату из доклада. Неудивительно, что в том же месяце 23% взрослых сообщили об уменьшении своих доходов. В итоге лишь 64% людей, потерявших работу или столкнувшихся с сокращением рабочих часов в апреле, смогут полностью оплатить свои счета.